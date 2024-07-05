BURSA (İGFA) - Türkiye’nin güneyinden başlayıp doğusuna kadar uzanarak eşsiz bir rota sunan TransAnatolia 2024 için geri sayım başladı. 31 Ağustos-7 Eylül 2024 tarihleri arasında 14. kez düzenlenecek olan yarışta, katılımcıları zorlu ve heyecan dolu bir rota bekliyor. 31 Ağustos’ta Mersin’den start alacak yarış, Niğde, Konya, Kayseri, Yozgat, Sivas, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis il sınırlarından geçerek 7 Eylül’de Van’da son bulacak.

TRANSANATOLİA 14.YIL ROTASI MERSİN’DEN VAN’A

Akdeniz Bölgesi'nde yer alan liman kenti ve Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı konumundaki Mersin’den start alacak TransAnatolia’da yarışcılar, Türkiye’nin doğal, kültürel ve tarihi güzellikleriyle dolu bir yolculuğa çıkacak. Yarışçıları, bu yıl da Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi’nin kadim topraklarında çok keyifli anılar bekliyor. TransAnatolia finişinde ise yarışçılar Van’ın eşsiz güzellikleri ile buluşacak.

Motorsporları dünyasında aktif olarak yer alan fabrika takımlarından Yamaha, Sherco ve Aprilia takımları da TranAnatolia 2024’te yerlerini alacaklar.

Öte yandan geçen sene TransAnatolia’ya ilk kez katılanlar arasında günün en iyi derecesini yapan yarışmacıya verilen Castrol POWER1 En İyi Rookie Özel Ödülü bu sene de sahibini bulacak. Raid kategorisinde ise; General Tire lastikli araçlarla yarışan yarışmacılar Özel GT Kupası’nı kazanma şansı yakalayacak.

TransAnatolia’da motosiklet, 4x4 otomobil, SSV, QUAD ve kamyonlar için rally ve raid olmak üzere iki ayrı kategori bulunuyor. Rally’de yarışmacılar zamana karşı yarışırken, raid kategorisinde ise katılımcılar navigasyonla mücadale ediyor.