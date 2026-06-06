Muratpaşa Belediyesi ile Azize Kahraman Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle hayata geçirilen MEST Kurs Merkezleri'nin eğitmen ve kursiyerleri tarafından hazırlanan 'Zamansız Motifler' sergisi, Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde ziyaretçilere kapılarını açtı.

ANTALYA (İGFA) - Farklı sanat disiplinlerinden eserlerin bir araya geldiği serginin açılışına Muratpaşa Belediye Başkanvekili Nuran Yılmaz, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın eşi Ümran Uysal, Muratpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Coşkunsu ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Geleneksel ve çağdaş sanatın farklı örneklerini bir araya getiren sergide hasır dokuma, resim, seramik, rölyef, deri tasarımı ve mozaik çalışmalarına yer verildi. Kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı eserler, ziyaretçilerden ilgi gördü.

Sergide Ayşen Yılmaz rölyef, Ferda Eğrisaraç deri tasarımı, Münise Eser seramik, Neşe Öncel hasır dokuma, Yasemin Pas ve İnci Avcı resim, Serap Karaağaç ise mozaik çalışmalarıyla yer aldı.

Belediye Başkanvekili Yılmaz, serginin açılış programında 'Muratpaşa'da sanat var. Muratpaşa'da sanat hep vardı ve var olmaya devam edecek' diyerek bu eserleri üreten eğitmenleri ve kursiyerleri tebrik etti, katılımcılara teşekkür etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Coşkunsu ise programda 'Gençlerimize, yaşlılarımıza ve vatandaşlarımıza fırsat verildiği zaman neler yapabildiklerini bütün sergilerimizde tek tek görüyoruz ve gurur duyuyoruz' diye konuştu. Konuşmaların ardından sergi gezildi.