Yeminli Mali Müşavir Münür Şahin, gelir ve kurumlar vergisi beyan dönemine girilen bu günlerde mükelleflere önemli uyarılarda bulundu. Şahin, devletin çeşitli sektörleri desteklemek amacıyla sunduğu vergi avantajlarının mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Devletin; ihracat, üretim, teknoloji, yatırım, işgücü ve Ar-Ge gibi stratejik alanlarda faaliyet gösteren mükellefler için önemli vergi kolaylıkları sağladığını belirten Şahin, bu kapsamda birçok istisna ve indirim uygulaması ile vergi yükünün azaltılabildiğine dikkat çekti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 30 Aralık 2025 tarihli 49 No'lu Tebliğ ile önemli bir düzenleme getirildiğini hatırlatan Şahin, belirli tutarları aşan istisna ve indirimler için Yeminli Mali Müşavir (YMM) tasdik raporunun zorunlu hale geldiğini ifade etti.

Buna göre; gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde yer alan istisna ve indirimlerin 500 bin TL'yi aşması veya toplamda 1 milyon TL'nin üzerine çıkması durumunda, bu avantajlardan yararlanabilmek için YMM tasdik raporunun hazırlanarak beyanname verme süresinden itibaren iki ay içinde Gelir İdaresi sistemine yüklenmesi gerekiyor.

AKSİ HALDE CEZAİ İŞLEM VAR

Şahin, söz konusu raporun süresi içinde sunulmaması halinde, yararlanılan vergi avantajlarının iptal edileceğini ve indirim konusu yapılan tutarların cezalı şekilde geri alınacağını belirterek mükellefleri uyardı.

Gelir vergisi mükellefleri için; Ar-Ge ve tasarım indirimleri, teknoloji geliştirme bölgeleri kazanç istisnası, serbest bölge kazançları ve yurtdışı hizmet gelirlerine yönelik indirimler öne çıkarken, kurumlar vergisi mükellefleri için ise iştirak kazançları istisnası, yatırım indirimi, taşınmaz satış kazancı istisnası ve indirimli kurumlar vergisi gibi birçok avantaj bulunuyor.

Mükelleflerin bu avantajlardan yararlanmasının doğrudan ödeyecekleri vergi tutarını düşüreceğini ifade eden Şahin, meslek mensuplarına da önemli görevler düştüğünü belirtti.

Şahin, 'Devletimizin sunduğu bu destekler, doğru ve zamanında kullanıldığında mükellefler için ciddi bir avantaj sağlar. Meslek mensuplarımızın rehberliğiyle bu fırsatlar mutlaka değerlendirilmelidir' dedi.

2025 yılı beyan dönemine ilişkin değerlendirmesini tamamlayan Şahin, tüm mükelleflere ve mali müşavirlere kolaylıklar dileyerek, vergi avantajlarının göz ardı edilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

