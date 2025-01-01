S.S. Yeşil Çevre Hizmet ve İşletme Kooperatifi Genel Müdürü Mehmet Aydın, 2024 yılına dair değerlendirmelerini ve 2025 yılına dair beklentilerini paylaşarak çevresel sürdürülebilirlik ve inovasyon odaklı projelerin önemine vurgu yaptı. Aydın, Yeşil Çevre Kooperatifi’nin “Yeşil Çevre ve Sürdürülebilirlik” ödülüne layık görülmesinden duyduğu gururu dile getirdi.BURSA (İGFA) - 2024 yılında 60 milyon TL yatırımla hayata geçirilen Tehlikesiz Atık Toplama ve Ayırma Tesisi’nin Yeşil Çevre Kooperatifi için büyük bir dönüm noktası olduğunu ifade eden S.S. Yeşil Çevre Hizmet ve İşletme Kooperatifi Genel Müdürü Mehmet Aydın, "Bu tesisimiz, Kestel, Gürsu ve çevresindeki sanayi bölgelerinden gelen tehlikesiz atıkları etkin bir şekilde toplayarak ayrıştırıyor ve geri dönüşüm sürecine kazandırıyor. Günlük yüksek işleme kapasitesi sayesinde atıkların ekonomiye geri kazandırılmasını sağlarken, karbon ayak izimizi azaltıyor ve çevresel zararı en aza indiriyoruz. Bu proje, bölgemizde sanayi ve çevre arasındaki hassas dengeyi koruma hedefimizde çok önemli bir adım oldu." dedi.

ATIK SU ARITMA KAPASİTESİNDE ÖRNEK MODEL

Genel Müdür Aydın, kooperatifin 2024 yılında günlük 150 bin metreküp kapasiteye ulaşan atık su arıtma tesisiyle çevresel etkilerin en aza indirilmesine katkı sunduğunu belirtti.

"Yıl boyunca, günlük ortalama 100.000 m³ atık suyu arıtarak doğaya zararsız bir şekilde deşarj ettik. Bu süreç, su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı ve çevremizin korunması açısından kritik bir rol oynadı. Ayrıca ileri arıtma teknolojilerimizle su geri kazanımına yönelik yaptığımız çalışmalar, doğal kaynaklarımızı koruma konusundaki kararlılığımızın bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Mehmet Aydın, Yeşil Çevre Kooperatifi’nin Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından düzenlenen "Ekonomiye Değer Katanlar" ödül töreninde “Yeşil Çevre ve Sürdürülebilirlik” ödülüne layık görülmesinden duyduğu gururu dile getirdi.

"ÇEVRE BİLİNCİNİ YAYMAYA DEVAM EDİYORUZ’

Genel Müdür Aydın, Yeşil Çevre Kooperatifi’nin sosyal sorumluluk ve eğitim faaliyetlerine de değinerek, "Sanayi kuruluşlarına yönelik düzenlediğimiz atık yönetimi seminerleri ve okullarda verdiğimiz çevre eğitimleriyle toplumun geniş kesimlerine ulaşmayı başardık. Bu çalışmalarla, bölgemizde çevre bilincini artırarak topluma kalıcı bir değer kattığımıza inanıyorum," dedi.

Genel Müdür Mehmet Aydın, 2025 yılında da Yeşil Çevre Kooperatifi’nin çevresel sürdürülebilirlik ve inovasyon odaklı projelere devam edeceğini belirtti.

Özellikle yeni nesil atık yönetim sistemleri ve çevre dostu teknolojilere yapılacak yatırımların öncelikli olacağını vurgulayan Aydın, "Sanayimizin ihtiyaçlarını karşılarken çevresel sorumluluk bilincimizi daha da ileriye taşımayı hedefliyoruz. 2025 yılında devreye almayı planladığımız Akıllı Atık Yönetim Sistemi ile kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlayacağız." dedi.

2025’te su geri kazanım oranını artırmaya yönelik çalışmaların hızlandırılacağını ifade eden Aydın, atık su arıtma tesislerimizde ileri teknoloji uygulamalarını devreye alarak daha fazla suyun geri kazanımını hedeflediklerini belirtti.

Öte yandan kooperatifin 2025 hedefleri arasında karbon ayak izini daha da düşürmek ve sıfır atık prensiplerini yaygınlaştırmak bulunduğunu belirten Genel Müdür Mehmet Aydın, "Tehlikesiz Atık Toplama ve Ayırma Tesisi’mizi daha da geliştirerek, geri dönüşüm süreçlerindeki etkinliğimizi artıracağız. Böylece sadece ekonomik kazanımlar sağlamakla kalmayacak, çevresel zararları da en aza indireceğiz. 2025’te uluslararası iş birliklerini artırmayı ve inovatif çevre teknolojilerini ülkemize kazandırmayı hedeflediklerini vurgulayan Aydın "Dünyadaki en iyi uygulamaları örnek alarak, yerel ihtiyaçlara uygun çözümler geliştirmeyi amaçlıyoruz. Bu doğrultuda, uluslararası çevre ve sürdürülebilirlik projelerinde daha aktif bir rol oynayacağız." diye konuştu.