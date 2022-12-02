Ensar Vakfı'nda kimler var, Ensar hengi dönemde nasıl büyüdü...

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çocuklukta misket oynadığı arkadaşı ve Ensar Vakfı’nın ilk kurucularından Aziz Torun’a ait Torunlar Grup’un sahip olduğu Başkent Doğalgaz A.Ş.’nin Kızılay üzerinden milyonlarca dolarlık yardım yaptığı Ensar Vakfı'nin tüm kurucu ve ilgilileri , AKP’nin örgütlenmesi gibi çalıştığı görüülyor.

Cumhuriyet'ten ışık Kansu'nun derlediği bilgilere göre; FETÖ ile AKP iktidar çatışmasına girdikten sonra Ensar Vakfı, AKP’nin bir tür “resmi devlet vakfı” haline dönüştürüldü.

İlk kurucuları arasında Türkiye’ye medreseleri ve sübyan mekteplerini geri getiren AKP’li eski Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer ve AKP’li eski İstanbul Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın yer aldığı Ensar Vakfı ile Erdoğan ailesi de yakından ilgileniyor.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan, Ensar Vakfı’nın şube toplantılarına katılıyor. Bilal Erdoğan’ın arkadaşları, vakfın çeşitli kademelerinde görev yapıyor. Annesi Emine Erdoğan, 2016’da Ensar Vakfı tarafından düzenlenen “Ensar Gönüllüleri Buluşması”nda, “Artık yeni bir kavşaktayız. Türkiye’nin 90 yıllık enkazını kaldırdık” diyerek 1923’te kurulan Türkiye Cumhuriyeti’ne gönderme yapmıştı.

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan da 2017’de Ensar Vakfı’nın 38. Genel Kurulu’nda, hedeflerinin 80 milyon olduğunu belirterek, 2053 yılının (İstanbul’un fethinin 600. yılı) “kızıl elma” vizyonları olduğunu açıklamıştı.

KURUCULAR VE AKP

Bugün, tüm toplumu fethetmenin aracısı haline dönüşmüş olan Ensar Vakfı, 1970’lerin sonunda kurulduğunda bugün AKP ile bağlantılı kimi isimler vakfın kurucular kurulunda yer almıştı. Bu isimleri şöyle sıralayabiliriz:

- Abdullah Sert: AKP’nin ilk Maliye Bakanı Kemal Unakıtan ile birlikte Bereket Vakfı kurucularından, Altınoluk dergisi sahibi.

- Alaaddin Şahin: İstanbul Kartal’da imam hatip lisesi müdürü iken, 12 Eylül faşist cuntası döneminde çıkarılan bir Bakanlar Kurulu kararı ile Rabıta örgütü parasıyla yurtdışına gönderildi. Eylül 1981’den Temmuz 1985’e kadar Frankfurt’un Offenbach kasabasındaki Yavuz Sultan Selim Camisi’nde görev yaptı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde Türkiye’ye türban davası açan ve bu davayı yitiren Leyla Şahin’in babası. Nuruosmaniye Camii imamı iken AKP’li İstanbul Belediye Başkanı Kadir Topbaş tarafından İETT Müşteriler Daire Başkanlığı’na atandı. Alaaddin Şahin, Recep Tayyip Erdoğan’ın “ağabey” dediği bir isim.

- Ali Erilli: İlahiyatçı, AKP’li İstanbul Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın döneminde belediye ait “Hamidiye Su”yun dağıtımını alan Zirve Gıda’nın sahiplerinden.

- Ali Osman Emirosmanoğlu : Yücel Çakmaklı ile birlikte Elif Film’i kuranlardan. Elif Film’in çektiği filmler arasında, gençlere “kininizin davacısı olun” çağrısı yapan Necip Fazıl Kısakürek’in yazılarından yola çıkılarak çekilen “Mümin ile Kâfir” de var.

- Celal Erbay: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkanlığı, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Başkanlığı yaptı. 23. Dönem AKP Düzce Milletvekili.

- İbrahim Kafi Dönmez: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde öğretim üyeliği, 29 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü yaptı. AKP döneminde Diyanet İşleri Başkanlığı’na atanmak istendi, dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, bu atamaya karşı çıktı. Kararnamesi geri çekildi.

Akif Aydın: Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Tarihi profesörlerinden. AKP döneminde, YÖK üyeliğine getirildi.

Mehmet Erkal: AKP döneminde Diyanet İşleri Başkanlığı’na atanan Prof. Dr. Ali Erbaş’ın Sakarya İlahiyat Fakültesi’nden hocası, imam hatip, profesör.

M. Mustafa İbrahimoğlu: İmam hatip, imam hatip lise müdürü, AKP döneminde İstanbul İl Genel Meclisi üyesi

Ömer Hami Ulusoy: AKP’nin Eyüp Kurucu İlçe Başkanı. Bahçelievler Belediye Başkan Yardımcılığı yaptı.

Ömer Öztop: 1980’li yıllarda Rabıta örgütünün parası ile yurtdışına gönderilen imamlardan. AKP döneminde, İstanbul’da bir imam hatip okuluna adı v-erildi.

- Recep Çalık: AKP döneminde Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısı.

- Rıdvan Nizamoğlu: Ensar Vakfı’nın bir dönem başkanlarından. Diyanet İşleri Başkanlığı Hukuk Müşavirliği yaptı. AKP döneminde Hamburg Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ataşeliği’ne atandı.

- Sabahattin Karasu: 1980’de Rabıta örgütünün parasıyla yurtdışına gönderilen imamlardan. Sarıyer eski İmam Hatip Lisesi Müdürü, AKP’li çok sayıda siyasetçiyi içinden çıkaran 100’e yakın dinsel amaçlı vakıf ve örgütün çatı örgütü olan Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı’nın kurucusu.

- Sabri Dereli: İstanbul Müftülüğü’nde memurluk ile başlayan memurluk hayatı, Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Belediye Başkanı olması ile yükselişe geçti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal ve Turistik Tesisler Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, İBB Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı, APK Daire Başkanlığı, Kontrol Daire Başkanlığı, Genel Sekreter Yardımcılığı yaptı. Emekli olduktan sonra da AKP’li belediye peşini bırakmadı. Kültür A.Ş. Genel Müdürlüğü, Başkan Danışmanlığı yaptı. AKP’nin çatı örgütü olan Türkiye Gönüllü Kültür Teşekkülleri Vakfı’nın kurucularından.

- Selahattin Kaya: Eski Beyoğlu ve İstanbul Müftüsü. Müslüman Kardeşler (İhvan) örgütünün önde gelen isimlerinden Seyyid Kutup’un “Fizilalil-Kuran”ını çevirenlerden.

- Mahmut Kış: Persan Home Studio şirketinin sahibi. “Osmanlı mirası pop Osmanlı” yorumuyla kumaş, seramik, aydınlatma gibi ev ürünleri üretiyor. Bir dönem AKP yandaşı Yeni Şafak gazetesinin sahipliğini üstlendi.

- İsmail Bacacı: Çalışma Bakanlığı eski Başmüfettişi.

- M. Hilmi Ayvacı: AKP döneminde İstanbul’da büyük inşaatlar gerçekleştiren Ayvacı Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret şirketi yöneticisi.

- Mustafa Açıkalın: Recep Tayyip Erdoğan’ın, İstanbul Belediye Başkanı olduğu dönemde, belediyenin genel sekreteri, sonradan AKP milletvekili.

- Abdullah Sarımermer: Avukat, iş insanı. AKP’li eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün dünürü.

AKP DÖNEMİ VAKIF YÖNETİCİLERİ

AKP iktidarı döneminde Ensar Vakfı yönetiminde yer alan kimi isimler ve bağlantıları da şöyle:

- İsmail Cenk Dilberoğlu (Başkan): İstanbul İl Genel Meclisi’nin AKP’li üyeliği ve THY İcra Komitesi üyeliği yaptı.

- Abdurrahman Kayapınar (Başkan Yardımcısı): THY Teftiş Kurulu Başkanlığı yaptı.

- Mehmet Sarımermer: AKP’li eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün damadı.

- Halil İbrahim Bacacı (Başkan Yardımcısı): Abdullah Gül’ün damadı Mehmet Sarımermer ve AKP’li eski İstanbul Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın oğlunun iş ortağı.

- Şeref Kazancı (Sekreter): Bilal Erdoğan’ın Kartal İmam Hatip Lisesi’nden arkadaşı, AKP İstanbul İl Gençlik Kolları’nın Kurucu Başkanı ve Anadolu Ajansı Genel Müdürü olan Şenol Kazancı’nın kardeşi. THY’de Kargo Başkan Yardımcılığı yaptı.

- Enes Akça (Veznedar): AKP İstanbul üyesi.

- Feyzullah Kıyıklık: AKP’den Bağcılar Belediye Başkanlığı ve AKP İstanbul Milletvekiliği yaptı.

- Ahmet Misbah Demircan: AKP’den Beyoğlu Belediye Başkanı oldu.

- Hilmi Türkmen: AKP’den Üsküdar Belediye Başkanlığı yaptı.

- Murat Aydın: AKP’den Zeytinburnu Belediye Başkanı seçildi.

- Ziya Develioğlu: AKP’den Bahçelievler Belediye Başkanı seçilen Osman Develioğlu’nun oğlu. Eşi Zehra Develioğlu, Gezi olayları sırasında, Kabataş’ta, “üzerleri çıplak, deri eldivenli, başlarında tuhaf bantlı 70-100 kadar adam” tarafından taciz edildiğini, dövüldüğünü, üzerine idrar döküldüğünü ileri sürmüştü. Bütün bu anlattıklarının, “hayal ürünü” bir uydurma olduğu yapılan soruşturmalar sonrası ortaya çıkmıştı. Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanken, Ziya Develioğlu’nun düğününe katılmış, evlenen çiftten üç çocuk yapmalarını istemişti.

- Asım Dinçer: AKP’li bakan ve Ensar Vakfı kurucusu Ömer Dinçer’in oğlu, aynı zamanda AKP’nin eski Enerji Bakanı Taner Yıldız’ın damadı.

- Yasemin Darbaz Karaca: Abdullah Gül’ün damadı Ömer Faruk Sarımermer ile birlikte Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği’nde yönetim kurulu üyeliği yaptı.

- Recep Çalık: Kadir Topbaş’ın eski danışmanı, eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi idari koordinatörü.

- Serdar Karagöz: AKP yandaşı Daily Sabah gazetesinin genel yayın yönetmenliğini üstlendi.

Kaynak: Cumhuriyet