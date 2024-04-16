İranlı yazar Shahrnush Parsipur, kadın özgürlüğünü tasvir ettiği için İran’da yayımlandıktan kısa bir süre sonra yasaklanan Erkeksiz Kadınlar kitabıyla İran toplumuna cesur bir pencere açıyor. Hayatla mücadele eden, birbirinden farklı beş kadının iç içe geçen hikâyelerini ustalıkla betimleyen yazar, okuru toplumsal cinsiyet, bekâret, ahlak, şiddet ve ilişkiler üzerine düşünmeye davet ediyor.

Çağdaş İran'daki yaşamın güçlü bir alegorisi olan Erkeksiz Kadınlar, Can Yayınları etiketiyle raflarda!

Çağdaş İran edebiyatının güçlü kalemlerinden Shahrnush Parsipur, Erkeksiz Kadınlar’da Tahran’ın eteklerindeki bir bahçede birlikte yaşamak için farklı hayatlardan gelen; aralarında orta yaşlı varlıklı bir ev kadını, bir fahişe ve bir öğretmenin de bulunduğu beş kadını ve iç içe geçen kaderlerini anlatırken aynı zamanda İran toplumuna cesur bir pencere açıyor.

Kadın özgürlüğünü tasvir ettiği için İran’da yayımlandıktan kısa bir süre sonra yasaklanan kitabında geleneksel İran cinsiyet ilişkilerine karşı protestosunu sürdüren yazar, okurları toplumsal cinsiyet, ahlak, ölümlülük, şiddet ve ilişkiler üzerine düşünmeye davet ediyor.

Yakın İran tarihinden izler taşıyan bu unutulmaz roman, toplumun dar sınırlarından kaçan kadınları betimliyor ve erkeklerin olmadığı bir dünyada yaşayacakları bir gelecek hayal ediyor.



“Parsipur cesur, yetenekli bir kadın ve hepsinden önemlisi büyük bir yazar.”

Marjane Satrapi

“Parsipur, bu büyüleyici, güçlü kısa romanda hem fabl hem de tartışma tekniklerini kullanarak geleneksel İran cinsiyet ilişkilerine karsı protestosunu sürdürüyor.”