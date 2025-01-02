2024 yılında 30 bin 93 adet T10X’i trafiğe dahil eden Türkiye'nin yerli ve milli otomobil Togg, 2023 yılından bu yana toplamda yaklaşık 50 bin araç ile yollardaki hakimiyetini sürdürüyor.BURSA (İGFA) - Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, Türkiye'nin ilk doğuştan elektrikli aracı olan T10X'in her geçen gün daha fazla kullanıcıyla buluşmaya devam ettiğini kaydetti..

2023 yılında 19 bin 583 adetlik satış rakamı elde eden Togg, 2024'te 5 bin 732'si Aralık ayında olmak üzere toplamda 30 bin 93 adet T10X'i kullanıcılarla buluşturdu.

T10X'in trafikteki toplam sayısı, 2024 yılında 49 bin 676'ya ulaştı.

Togg'un yeni hedefinde 2025 yılında sedan modeli T10F'in satışına başlaması bulunuyor.