ÜNLÜ ASTROLOG NİLGÜN AKMAN KONYA SPORUN KAZANACAĞINI ÖNGÖRÜYORUM



Tüm Türkiye’nin gözü kulağı şampiyonluk mücadelesinde yarın akşam iki önemli maç karşılaşması olacak Galatasaray Konyaspor karşılaşması Konyaspor’un Galatasaray’a karşı güçlü olacağını öngörüyorum Fenerbahçe’nin İstanbulspora karşılaşmasından Fenerbahçe’nin güçlü olacağını öngörüyorum doğal olarak da Fenerbahçe şampiyonluğu elde edebileceğini edeceğini düşünüyorum

İyi oynayan Hak eden şampiyonluğu kazansın

Tüm Türkiye’nin kitlenmiş olduğu bu önemli maçın galibi gelen Fenerbahçe yıllar süren şampiyonluk hasretini bitirmiş olacağını düşünüyorum Ali Koç’un koltuğu şu an sallanıyor gibi görünse de bu şampiyonluk sonucunda Aziz Yıldırım’a karşı eli güçlenmiş olacak