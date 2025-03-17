Türkiye'de Örnek gösterilecek İftar sofrası; Yöreler iftar programında buluştu...
Bayrampaşa'da bulunan bölgesel Sivil Toplum Kuruluşları bir araya gelerek ortak iftar sofrasında buluştu. Ardındanda düzenlenen eğlence progrmında dernekler yöresel sanatçılarıyla sahnede yer aldı ve katılımcılar gönüllerince eğlendi.
Bayrampaşa'da bulunan bölgesel Sivil Toplum Kuruluşları bir araya gelerek ortak iftar sofrasında buluştu. Ardındanda düzenlenen eğlence progrmında dernekler yöresel sanatçılarıyla sahnede yer aldı ve katılımcılar gönüllerince eğlendi.