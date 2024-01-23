Bir YouTube kanalının sokak röportajında kağıt toplayıcısı bir genç ile yaptığı röportaj gündem oldu. Kağıt toplayıcısı ekonomiden dert yanıp devletin kendilerine iş vermediğini söyledikten sonra “Her zaman AKP’liyiz” dedi.

Sokak Kedisi adlı Youtube kanalının yaptığı bir sokak röportajı sosyal medyanın gündemine oturdu. Kendisine mikrofon uzatılan bir genç erkek ‘Açlıktan ölüyoruz’ eleştirisi ile sözlerine başladıktan sonra Devletin kendilerine iş vermediğini, Belediyelerin kullandıkları Çekçeklere el koyduğunu belirtti.

Nasıl yapacağız diyerek yetkililere seslenen kağıt toplayıcısı zaman zaman dilendiklerini fakat belediyelerin dilenmelerini yasakladıklarını ifade ederek kağıt toplayarak da geçinemediklerini söyledi.

Devletin kendilerine iş sunması gerektiğini belirten genç 2 çocuğunun olduğunu, evli olduğunu ve 4 bin lira kira verdiğini söyledikten sonra muhabir bir anket yaptıklarını ifade edip yaklaşan yerel seçimlerde Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu arasında kararının ne olduğunu söyledi.

Murat Kurum’un kim olduğunu bilmeyen genç, bu ikilin başında kim olduğunu söyledi.

Murat Kurum’un AKP’den olduğunu duyan gencin cevabı ise akıllara durgunluk verdi.

Ekonomiden dert yanan genç “Her zaman AK Partiliyiz” dedi.