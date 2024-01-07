Dünya gündeminin önemli başlıklarından biri olan enerji tasarrufu alanında her geçen yıl farkındalık daha da önemli hale geliyor.

Bu amaçla, enerjinin verimli ve doğru kullanımı için Türkiye’nin dört bir yanında farkındalık projeleri yürüten Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği – VERİMDER, Enerji Verimliliği Haftası’na özel önemli uyarılarda bulundu.

VERİMDER Başkanı Çağdaş Korkmaz 8-14 Ocak Enerji Verimliliği Haftası’na ilişkin yaptığı açıklamada “VERİMDER olarak, Enerji Verimliliği Haftası vesilesiyle, ısı yalıtımını daha fazla tüketicinin gündemine getirmeyi ve bu konuda farkındalık yaratmayı hedefliyoruz. Isı yalıtımı ile evimizi, çevremizi ve geleceğimizi koruyabiliriz” dedi.

Enerji verimliliği, hem ekonomik hem de çevresel açıdan önemli faydalar sağlıyor. Enerji kullanımını azaltmak ve daha verimli hale getirmek için gerçekleştirilen çalışmalar her geçen gün daha da önem kazanıyor.

Isı yalıtımının enerji tasarrufunun en etkili yollarından biri olarak ön plana çıktığını ifade eden VERİMDER Başkanı Çağdaş Korkmaz:

“Enerji tasarrufu, hem bireysel hem de toplumsal olarak yapabileceğimiz en önemli sorumluluklardan biri. Enerjiyi daha verimli kullanarak, hem gezegenimize hem de bütçemize yardımcı olabiliriz. Isı yalıtımı ise enerji verimliliği ve iklim değişikliği ile mücadelede önemli bir araç. Enerji verimliliği konusunda bilinçli olmak ve ısı yalıtımı gibi önlemler alarak, evimizi, çevremizi ve geleceğimizi koruyabiliriz” dedi.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ ve TASARRUFU ÜLKEMİZ İÇİN MİLLİ BİR MESELE

Enerji verimliliği alanında hane halkını bilgilendirmek ve bu alanda güçlü bir farkındalık oluşturmak amacıyla “Anadolu Buluşmaları” başlıklı toplantı serisine 5 yıldır devam ettiklerini vurgulayan VERİMDER Başkanı Çağdaş Korkmaz, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Faaliyete geçtiğimiz günden bu yana ülke çapında enerji verimliliği ve tasarrufu konularında bilinçlendirme çalışmaları kapsamında ilan ettiğimiz seferberlik ile “Anadolu Buluşmaları” başlığı altında 33 ilde gerçekleştirdiğimiz toplantılarda 2000’i aşan kanaat önderi, medya mensubu, STK temsilcisi ve akademisyenler ile bir araya gelerek, ısı yalıtımı ve enerji verimliliği konularında bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştirdik. Enerji verimliliği ve tasarrufu ülkemiz için milli bir mesele olduğu için sektördeki tüm paydaşların bu konuda vatandaşları bilinçlendirici projeler ve açıklamalarda bulunmaları ülkemiz adına da bir fırsat sunacaktır.”

‘BİNALAR KARBON SALIMININ YÜZDE 40’INDAN SORUMLU’

Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği – VERİMDER Başkanı Çağdaş Korkmaz 8–14 Ocak Enerji Verimliliği Haftası sebebiyle iklim krizi konusunu ele alarak enerji verimliliği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Küresel ısınmanın ve sebep olduğu iklim krizinin önüne geçebilmek için tüm dünyanın gösterdiği mücadelede en önemli yöntemlerden birinin dış cephe ısı yalıtımı olduğunu belirten Korkmaz;

“Dünya genelinde, binalar karbon salımının yüzde 40’ından sorumlu. Yaşanan bu karbon salımının yüzde 80’i ise ısıtma ve soğutma için harcanan enerjiden kaynaklanıyor. İklim krizinin önüne geçmeye çalışırken, ısı yalıtımı konusunda ciddi adımlar atılması gerekiyor. Yeni binalar ısı yalıtım hassasiyeti ile korunurken, mevcut bina stoklarının da ısı yalıtım ve enerji verimliliğiyle geliştirilmesi büyük önem taşıyor. Isı yalıtımı, dünyamızı bekleyen küresel ısınma ve iklim krizi tehlikesiyle mücadelede büyük önem taşıyor. Çünkü ısı yalıtımı, binalarda fosil yakıt tüketimi ve karbon salımını azaltarak çevreye doğrudan katkı sağlıyor.” dedi.

ISI YALITIMI YÜZDE 60’A VARAN TASARRUF SAĞLIYOR!

Isı yalıtımının enerji verimliliğini sağlamak ve sağlıklı yaşam alanlarına kavuşmak için hayati öneme sahip olduğunu belirten VERİMDER Başkanı Çağdaş Korkmaz, ısı yalıtımı bilincinin artırılması gerektiğine vurgu yaparak şu açıklamalarda bulundu:

“Termal konfor, hem fiziksel sağlığımızı hem de zihinsel faaliyetlerimizi birebir etkileyen çok önemli bir kavramdır. Doğru ısı yalıtımı yapılmış evlerimizde termal konforlu yaşamı sağlıkla sürdürebiliriz. Konutlarda tüketilen enerjinin yaklaşık yüzde 80'i ısıtma ve soğutma amacıyla kullanılıyor. Bu sebeple en fazla enerji tükettiğimiz ve yüksek faturalar ödediğimiz kış aylarının en büyük kurtarıcısı ısı yalıtımı olacaktır. Yüzde 60’a varan tasarruf sağlayan ısı yalıtımı, kendisini kısa sürede amorti ederek uzun vade de önemli tasarruf sağlıyor. Isı yalıtımı, daire içlerinde terleme, rutubet, mantar ve küf oluşmasını engelliyor. Aynı zamanda binanın iskeletini oluşturan kiriş ve kolonların ve binayı çevreleyen duvarların içinde bulunan demir donatıların korozyona uğramasını önleyerek binayı deprem gibi doğal afetlere daha dayanıklı hale getiriyor. Cephelerin dış etkenlere karşı korunmasını sağladığı için binalar uzun yıllar sağlam kalıyor. Enerji verimliliği ve ısı yalıtımı, bireysel ve toplumsal düzeyde sürdürülebilir enerji kullanımını teşvik etmenin önemli araçlarıdır.”

Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği (VERİMDER) Hakkında:

Her geçen gün azalan mevcut enerji kaynaklarımızı korumak ve daha verimli kullanarak gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakabilmeyi hedefleyen VERİMDER, kamuoyunu yapılarda ısı yalıtımı, enerji verimliliği ve tasarrufu konusunda bilinçlendirmek ve toplumumuzda farkındalık oluşturmak amacıyla kurulan sivil toplum kuruluşudur. Mevcut enerji kaynaklarından daha uzun süre yararlanılmasına destek sağlayacak projeleri hayata geçirmeyi hedefleyen VERİMDER, toplumun her kesimi ile iş birliği yapmak, bilinçlendirmek, bilgilendirme ve eğitim seminerleri düzenlemek, çözümler üretmek ve ortak çaba göstermektir. Ayrıca ülkemizdeki yönetmeliklerin AB ve diğer dünya standartlarıyla uyumunda bilgi ve birikimiyle destek vermek önceliğidir.