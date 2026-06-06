Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM), Koç Topluluğu'nun 100. yılı vesilesiyle erken Cumhuriyet döneminin iktisadi, toplumsal ve kültürel dönüşümünü merkezine alan kapsamlı bir sergiye ev sahipliği yapıyor.

İSTANBUL (İGFA) - 'Vehbi Koç Ticaret Evi: Muasır Medeniyet Yolunda Bir Terakki Hamlesi' başlıklı sergi, Vehbi Koç Ticaret Evi'nin doğuş hikâyesini Cumhuriyet'in kalkınma ve modernleşme idealiyle buluşturarak, Türkiye'nin terakki yolculuğuna çok katmanlı ve ilham verici bir perspektif sunuyor.

Koç Ailesi, Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu ve Koç Topluluğu üst düzey yöneticilerinin açılış öncesi ziyaret ettikleri sergi, VEKAM'da sanatseverlerle buluşmaya başladı.

Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç, Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Y. Koç, Yönetim Kurulu Üyesi Semahat Arsel, Yönetim Kurulu Üyesi Caroline N. Koç, Yönetim Kurulu Üyesi İpek Kıraç, Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu, Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü Oğuz Toprakoğlu, Koç Üniversitesi Rektörü Metin Sitti ve Koç Topluluğu üst düzey yöneticileri, açılış öncesi sergiyi ziyaret etti. Alev Ayaokur ve İrem Alpay'ın küratörlüğünü üstlendiği sergi, VEKAM'da ücretsiz olarak sanatseverlerle buluşuyor.

Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte şekillenen yeni ekonomik politikalar, sanayi yatırımları, altyapı hamleleri, ticaret ağları ve modern kentleşme anlayışı, genç Türkiye'nin yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda toplumsal ve kültürel olarak da yeniden inşa edildiği büyük dönüşüm sürecini oluşturuyor. Bu büyük dönüşümün merkezine yerleşen sergi, Ankara'nın tarihsel rolünü ve Vehbi Koç'un girişimcilik vizyonunu aynı anlatı ekseninde buluşturuyor.