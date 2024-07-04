Ordu Valisi Muammer Erol, Ordu genelinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen faaliyetlerin, 2024 yılının ilk 6 ayı değerlendirme toplantısının yapıldığı İl Güvenlik Asayiş ve Koordinasyon Toplantısında, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.ORDU (İGFA) - Ordu Valisi Muammer Erol, kaçak yapılarla ilgili yöneltilen soruya karşılık yaptığı açıklamada, “Vatandaşlarımıza, yapılaşma tercihlerini gözden geçirmelerini tavsiye ediyoruz. Hiç kimse kaçak yapı yapmayı aklından dahi geçirmesin. Bunu belediyelerimizle de paylaştık. Yapı yapmanın usulü var. İmara ve ruhsatına uygun yapı yaparsınız, imara uygun yapının alt yapısı, o imar iznini veren belediyece de taahhüt edilmiş demektir. O zaman benim elektriğimi, suyumu, yolumu getir dersiniz, belediyeden ve ilgili kamu birimlerinden görevlerini yapmasını istersiniz. Ama hiçbir yerden izin almadan kaçak bir yapı yapmışsınız, sonra da kamu birimlerine giderek, ‘bana elektrik, su, internet bağla, yolumu, doğalgazı getir’ diyorsunuz. Bunu istemeye hakkınız yok. Açık ve net bir şekilde bunu vatandaşlarımızın bilmesinde fayda var” diye konuştu.

Herhangi bir şekilde kaçak yapı yapmaya göz yumanla birlikte, yapılmış kaçak yapılara temel altyapı hizmetlerini götüren kamu, özel firma yetkililerinin sorumlularının da Ceza Kanunu’nun 184. maddesi gereğince bir ceza sorumluluğu olduğunu hatırlatan Vali Erol, “O sorumluluğu biz ıskalamamaya, oraya biraz merceği tutmaya çalışıyoruz, çalışacağız. Kaymakam arkadaşlarımızla, emniyet birimlerimizle görüşmelerimizde bunu hep söylüyoruz, söyledik. Belediyelerle yaptığımız toplantılarda da bunu defaten ifade ettik” dedi.

Vali Erol, ”Yeni bir döneme başladık. Bu dönemde belediyelerimiz kesinlikle yapı ruhsatı almadan başlanacak herhangi bir yapı için tolerans göstermeyecekler, göstermemeliler. Böyle bir tolerans olur kaçak yapı bir şekilde ortaya çıkarsa, onun sorumlularıyla ilgili biz de elimizden geleni yaparız. Yargı önüne gidip hesap vermelerini sağlarız” şeklinde konuştu.

“Mevsimlik Tarım İşçileri Geçici Konaklama Alanlarında Tespit Edilen İhtiyaçlar Gideriliyor”

Basın mensupları, Mevsimlik Tarım İşçileri Geçici Konaklama Alanı ile ilgili de Vali Erol’a soru yöneltti.

Fındık hasat sezonu nedeniyle Ordu'ya gelecekolan mevsimlik tarım işçileri ve ailelerinin huzurlu ve güvenli bir ortamda konaklamalarını sağlamak yapılan hazırlıkları ve sorunları yerinde tespit etmek amacıyla 28 Haziran 2024 tarihinde Fatsa, Perşembe, Altınordu ile Ulubey İlçelerinde bulunan Mevsimlik Tarım İşçileri Geçici Konaklama Alanı(METİP)’nda incelemelerde bulunduğunu hatırlatan Vali Erol, “Mevcut alanların durumu ve ihtiyaçlarına baktık. Bu alanlarda geçtiğimiz yıllarda yaklaşık 3 bin vatandaşımız kalmış. Şu anda hem fiziki birtakım eksiklikleri var, hem de bulundukları yerden kaynaklanan o yere özel yapılması gereken güvenlik tedbiri manasında bir takım ihtiyaçları var. Kaymakam arkadaşlarımız ve ilgili kurum yöneticilerimizle birlikte bu ihtiyaçları giderecek çalışmaları yapıyoruz” diye konuştu.

Vali Muammer Erol, Ordu Valiliği eski hizmet binası ile Millet Bahçesi ile ilgili sorulara ise şu yanıtı verdi.

“ORDU VALİLİĞİ ESKİ HİZMET BİNASI MÜZE OLMASI İÇİN KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINA TAHSİS EDİLDİ”

“Altınordu ilçemizin Saray mahallesinde bulunan Ordu Valiliği eski hizmet binasının müze olması için Kültür bakanlığına devri gerekiyordu, o devir tamamlandı. Kültür Bakanlığı eğer ‘tasarruf tedbirleri genelgesi var, yeni yatırım yapılma şansı yok, dolayısıyla ben burada tasarruf tedbirleri genelgesine bakarak müze yapamam’ demezse yarın yapmaya başlayabilir. Bina kendilerine tahsis edildi. İki yıllık bir ön tahsis, bu ön tahsis süresi içerisinde tahsis amacına uygun bir faaliyetin orada yapılması gerekiyor ki tahsis devam etsin”

“MİLLET BAHÇESİ TOKİ’DE GİDEN BİR SÜREÇ”

“Millet Bahçesinin ihale süreçleriyle ilgili kısmı bizim bilgimiz dahilinde değil, TOKİ’de giden bir süreç. Malum oradaki otopark meselesiyle ilgili ihale bir daha yenilendi. Burada yatırımlar söz konusu olduğunda ilk konuştuğumuz en büyük yatırımımız hastane yatırımımız. Hastaneyle ilgili ikmal inşaatı ihalesi meselemiz vardı. Onunla ilgili yeni bakanımızın da göreve başlamasıyla birlikte bir pozisyon alacaktır diye düşünüyorum. Şu ana kadar fiilen fiziki gerçekleşme noktasında aksayan bir şey yok ama o ikmal ihalesinin tamamlanması gerekiyor ki, planlanan vakitte hastanenin inşaatı tamamlanmış olsun. Bağlantı yolları konusunda Karayolları ve Belediye işbirliği yaptı ve görevlerine çalıştılar. Geçenlerde onunla ilgili bir toplantı yapmıştık. Herkes ne yapması gerektiğini biliyor. Dilerim, umarım kimse görevini aksatmadan zamanında bir koordine içerisinde yapar. Biz bu koordineyi sağlamak için zaman zaman toplantılar yapıyoruz."