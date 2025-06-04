Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’da hizmet veren Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ), Kurban Bayramı boyunca artan enerji tüketimini karşılamak ve vatandaşların bayramı kesintisiz enerjiyle geçirmesini sağlamak amacıyla bayram süresince 298 ekip ve 109 araçla görev yapacak.BURSA (İGFA) - Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ), Kurban Bayramı boyunca artan enerji tüketimini karşılamak ve vatandaşların bayramı kesintisiz enerjiyle geçirmesini sağlamak amacıyla sahadaki çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’da hizmet veren UEDAŞ, bayram süresince 298 ekip ve 109 araçla görev yapacak.

5 milyondan fazla nüfusa elektrik dağıtım hizmeti sunan şirket, şebekenin uzaktan kumanda kontrol ve izleme faaliyetlerini sağlayan SCADA sistemiyle de anlık olarak olası arızalara en hızlı şekilde müdahale edecek.

PLANLI KESİNTİLER ASKIYA ALINDI

UEDAŞ, bayram süresince herhangi bir kesinti yaşanmaması adına teknik hazırlıklarını tamamladı.

Vatandaşlar; çağrı merkezi, mobil uygulama ve sosyal medya üzerinden UEDAŞ’a kolayca ulaşabilecek. Şirket, bayram boyunca planlı bakım ve kesinti faaliyetlerini durdururken, enerji arzının sürekliliği için denetim ve onarım çalışmalarına aralıksız devam edecek.

İş sağlığı ve güvenliği, enerji sürekliliğini titizlikle yürüten UEDAŞ, bayram süresince de bölgesindeki tüm kullanıcılarına güvenli ve kesintisiz hizmet sunmayı hedefliyor.