Sıfır atık ve sürdürülebilir gelecek vizyonuyla faaliyetlerini sürdüren ART Group, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında çalışanlarıyla birlikte örnek bir sosyal sorumluluk etkinliğine imza attı.BURSA (İGFA) - Şirketin tüm departmanlarından gönüllü çalışanların katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, ormanlık alanda çevre temizliği yapıldı. Şirket kültürünün bir parçası haline gelen çevre bilinci doğrultusunda düzenlenen etkinlik boyunca doğaya zarar veren plastik ve diğer atıklar toplanarak geri dönüşüm sistemine kazandırıldı. Çevresel farkındalığın artırılması amacıyla düzenlenen etkinlik, çevre sakinlerinden büyük takdir topladı.

“ALIŞKANLIKLARI VE BAKIŞ AÇILARINI DA DÖNÜŞTÜRMEYE ÇALIŞIYORUZ”

ART Group Genel Müdürü Vedat Akgümüş, etkinliğin önemine dikkat çekerek, “Dünya Çevre Günü, çevresel farkındalık oluşturmak için önemli bir fırsat. Ancak çevre bilinci bir günle sınırlı kalmaması gereken, hassas ve oldukça önemli bir konudur. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak istiyorsak yalnızca iş süreçlerimizde değil, bu gibi etkinliklerle toplumsal bilincin oluşmasında da sorumluluk almalıyız. ART Group olarak atıkları dönüştürmekle kalmıyor; alışkanlıkları, bakış açılarını ve geleceği de dönüştürmeye çalışıyoruz.” dedi. Çevre bilinci ve sürdürülebilirlik ilkesinin kurum kültürlerinin bir parçası haline geldiğine de vurgu yapan Akgümüş, “Ekip arkadaşlarımızın bu tür etkinliklere gönüllü olarak katılması, çevre bilincinin kurum kültürümüzdeki yerini açıkça göstermektedir. ART Group olarak sürdürülebilirlik vizyonumuzu hizmetlerimizle olduğu gibi sahadaki sosyal sorumluluk çalışmalarımızla da vurgulamaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

“GERİ DÖNÜŞÜM, DOĞAYA VE GELECEK NESİLLERE KARŞI DUYDUĞUMUZ SORUMLULUĞUN SOMUT BİR YANSIMASI”

ART Group’un çevresel katkılarına da değinen Vedat Akgümüş, “Sadece özel günlerde değil, sürekli olarak çevreye olan sorumluluğumuzu yerine getirmek için çalışıyoruz. Orman temizleme etkinliğimiz ise bu anlayışın bir parçası. Ancak bunun çok daha ötesinde geri dönüşüm alanında yürüttüğümüz faaliyetlerle çevreye uzun vadede katkı sunuyoruz. Geri dönüşüm tesislerimizde dönüştürdüğümüz tonlarca atık sayesinde, doğal kaynakların korunmasına, sera gazı salınımının azalmasına ve enerji tasarrufuna doğrudan katkı sağlıyor, çevre danışmanlığı hizmetlerimizle işletmelerin sürdürülebilirlik yolculuğuna destek oluyoruz. Atıkların döngüsel ekonomiye kazandırılmasıyla hem doğanın yükünü azaltıyor hem de atıkları kaynaklara dönüştürerek ekonomik değer sağlıyoruz. Geri dönüşüm bizler için yalnızca bir hizmet değil, doğaya ve gelecek nesillere karşı duyduğumuz sorumluluğun somut bir yansımasıdır.” ifadelerini kullandı.