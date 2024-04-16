Egemen Bağış, Çekya’daki görev süresince yaptığı çalışmalar, iki ülke arasındaki çok yönlü ilişkiler ve güncel konular hakkında özel bir Çek televizyonu olan CNN Prima’ya açıklamalarda bulundu.

Türk-Çek ilişkilerinin son dört yılda oldukça ilerlediğini belirten Bağış, iki ülke arasında ticaret hacminin 10 milyar doları aşabilecek potansiyele sahip olduğuna işaret etti.

Bu yıl, Türkiye ve Çekoslovakya arasındaki diplomatik ilişkilerin tesis edilmesinin 100'üncü yıldönümünün kutlanacağını ifade eden Bağış, "Demokrasi, insan hakları ve barış gibi ortak değerleri paylaşıyoruz. Türkiye, Avrupa Birliği'ne (AB) aday bir ülkedir. Çek Cumhuriyeti de her iki tarafın da yararına olacağını gördüğü için Türkiye’nin AB üyelik sürecini desteklemektedir." diye konuştu.

"Çekya'da 1400 Türk şehidi bulunuyor"

Birinci Dünya Savaşı sırasında 30 bin Türk askerinin Galiçya cephesine geldiğini ve 1400 askerin burada şehit edildiğini anlatan Bağış, "Çekya’da, Pardubice, Hodonin ve Valasske Mezirıcı şehirlerinde toplam üç şehitliğimiz bulunmaktadır. Söz konusu şehitliklerimizde düzenlediğimiz törenlerde her yıl, bizi birleştiren ortak değerler için zamanında savaşan şehitlerimizi birlikte anıyoruz." şeklinde konuştu.

Bağış, dünyanın Çek-Slovak ilişkilerini yoğun bir şekilde incelemesi gerektiğine inandığını kaydederek, şöyle devam etti:

"Çünkü dünyadaki pek çok çatışma iki devletli bir çözüm gerektiriyor. Çekoslovakya'nın tek bir kurşun atılmadan ayrılması, dünyanın ders alabileceği en iyi iki devletli çözüm örneğidir. Çekoslovakya’nın barışçıl bir şekilde dağılması sürecinde Çek Cumhuriyeti ve Slovakya tüm dünya için bir örnek teşkil etmiştir. İsrail-Filistin ihtilafındaki yegane çözüm de iki devletli çözümdür."

Rusya-Ukrayna savaşı

Bağış, Ukrayna’nın AB'ye Türkiye'den önce katılırsa, bunu adaletsizlik olarak görüp görmediğine ilişkin bir soruya verdiği yanıtta, bu konuda adaletsizliğin çeşitli tezahürlerinin zaten yaşandığını, Türkiye’den sonra başvuran birçok ülkenin Birliğe katıldığını anımsattı.

"Ukrayna'nın barışı sağlamasına yardımcı olacaksa, Ukrayna’nın AB üyeliğini kendi üyeliğimizden bile daha güçlü bir şekilde destekleriz. Bölgede akan kanın durmasını istiyoruz. Rusları ve Ukraynalıları müzakere masasına getirebilecek tek ülke Türkiye'dir." değerlendirmesinde bulunan Bağış, diplomasinin her zaman gerekli olduğuna dikkati çekti.​​​​​​​

Bağış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İsrail’e yönelik “terörist bir devlet olduğu” yönündeki ifadesini değerlendirerek, "Gazze’deki sivillerin gıdaya erişimi yok. Hastaneleri ve ibadet mekanlarını bombalayan bir devlet düşünebiliyor musunuz? İsrail askerleri, BM yardım görevlilerinden yiyecek almak için sıraya giren sivillere saldırdı. Eğer bu terörizm değilse, söyleyin nedir?" dedi.

İsrail'in son dönemde yaptıklarının asla kabul edilemez olduğunu kaydeden Bağış, Tel Aviv yönetiminin, 34 bine yakın masum insanı öldürdüğünü, İsrail’in terörle mücadele ettiğini iddia ettiğini, ancak hayatını kaybedenlerin çoğunun kadın ve çocuklar olduğunu söyledi.

Bağış, "Tek çözüm iki devletli bir çözümdür. İsraillilerin ve Filistinlilerin 1967 sınırları temelinde yan yana iki ayrı devlet olarak yaşaması ve Doğu Kudüs'ün Filistin'in başkenti olması tek çözümdür. Ne yazık ki Netanyahu iki devletli bir çözüm istemediğini söyledi. Bu da sorunların daha da derinleştiği anlamına geliyor." görüşünü paylaştı.