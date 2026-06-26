Türkiye'nin sağlık teknolojileri alanındaki yerlileşme çalışmalarında önemli bir adım daha atıldı. Sağlık Bakanlığı ile ASELSAN iş birliğiyle geliştirilen Türkiye'nin ilk yerli kalp-akciğer makinesi kullanılarak gerçekleştirilen ilk ameliyatın başarıyla tamamlandığı bildirildi.

ANKARA (İGFA) - T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, söz konusu operasyonun Türk sağlık sanayisi açısından önemli bir dönüm noktası olduğu vurgulandı.

Açıklamada, 'Bugün bizim gurur günümüz. Türk sağlık sanayisinde dönüm noktalarından biri.' ifadelerine yer verilerek, yerli teknolojiyle geliştirilen kalp-akciğer makinesinin ilk kez bir ameliyatta başarıyla kullanıldığı belirtildi.

Operasyonda görev alan mühendisler, hekimler ve sağlık çalışanlarına teşekkür edilen açıklamada, sağlık teknolojilerinde yerli üretim kapasitesinin artırılmasının önemine dikkat çekildi.

Başarıyla tamamlanan tarihî operasyonun ardından hastaya geçmiş olsun dilekleri iletilerek, sağlıklı bir yaşam temennisinde bulunuldu.

Sağlık Bakanlığı, 'Üreten Sağlık' vizyonu doğrultusunda sağlık alanında yerli ve millî teknolojilerin geliştirilmesine yönelik çalışmaların sürdürüleceğini bildirdi.

'Bugün bizim gurur günümüz. Türk sağlık sanayisinde dönüm noktalarından biri.'



Bakanlığımız ve ASELSAN iş birliğiyle üretilen Türkiye'nin ilk yerli kalp-akciğer makinesi kullanılarak gerçekleştirilen birinci ameliyat başarıyla tamamlandı.



Hayat kurtaran bu büyük adımda emeği: pic.twitter.com/BVD9SJLQc3 — T.C. Sağlık Bakanlığı (@saglikbakanligi) June 26, 2026