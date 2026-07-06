Üsküdar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Nöropazarlama Anabilim Dalı bünyesinde Türkiye'nin ilk ve tek Nöropsikofizyoloji Araştırma Laboratuvarı'nı hizmete açtı. Laboratuvar, insan davranışlarını ileri teknolojiyle analiz eden disiplinlerarası araştırmalara ev sahipliği yapacak.

İSTANBUL (İGFA) - Üsküdar Üniversitesi, bilimsel araştırma altyapısını güçlendirecek önemli bir projeyi daha hayata geçirerek Türkiye'nin ilk ve tek Nöropsikofizyoloji Araştırma Laboratuvarı'nı düzenlenen törenle hizmete açtı.

Sosyal Bilimler Enstitüsü Nöropazarlama Anabilim Dalı bünyesinde kurulan laboratuvarın açılışına Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Rektör Prof. Dr. Nazife Güngör, Nöropazarlama Anabilim Dalı Başkanı ve Laboratuvar Sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Selami Varol Ülker ile akademisyenler katıldı.

Açılışta konuşan Prof. Dr. Nevzat Tarhan, güçlü araştırma laboratuvarlarının üniversitelerin bilimsel üretim kapasitesini artıran en önemli unsurlardan biri olduğunu belirterek, laboratuvarın öğrenciler, akademisyenler ve araştırmacılar için önemli bir araştırma ortamı sunacağını söyledi. Rektör Prof. Dr. Nazife Güngör ise laboratuvarın farklı disiplinlerden araştırmacıları bir araya getirecek güçlü bir altyapı oluşturduğunu ifade ederek, 'Bu laboratuvar sayesinde bilgi üreten üniversite anlayışımız daha da güçlenecek.' dedi.

Laboratuvar Sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Selami Varol Ülker ise, merkezin özellikle lisans ve lisansüstü eğitimlerde uygulamalı araştırmaları destekleyeceğini, ulusal ve uluslararası bilimsel projelere önemli katkılar sağlayacağını dile getirdi.

Nöropsikofizyoloji Araştırma Laboratuvarı'nda bireylerin bilişsel, duygusal ve davranışsal süreçleri; EEG (Elektroensefalografi), Eye Tracking (Göz İzleme Sistemi), Shimmer biyofizyolojik ölçüm sistemi ve Sanal Gerçeklik (VR) teknolojileri kullanılarak incelenecek. Laboratuvarda göz hareketleri, beyin aktivitesi, kalp atım hızı ve deri iletkenliği gibi fizyolojik veriler yüksek hassasiyetle ölçülerek psikoloji, nörobilim, nöropazarlama, sağlık bilimleri, mühendislik ve davranış bilimleri başta olmak üzere birçok alanda bilimsel araştırmalarda kullanılacak.

Üsküdar Üniversitesi, Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan laboratuvarın disiplinlerarası araştırmaları destekleyerek hem eğitim süreçlerine hem de ulusal ve uluslararası bilimsel projelere önemli katkılar sunmasını hedefliyor.