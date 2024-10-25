Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Ekim Birleşmiş Milletler Günü ve Birleşmiş Milletler (BM) Teşkilatı’nın 79'uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM’nin 79’uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında BM'nin 79'uncu kuruluş yıl dönümü vesilesiyle BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM çalışanlarını tebrik etti.

Gazze ve diğer çatışma bölgelerinde hayatını kaybeden BM görevlilerinin sayısının rekor düzeylere ulaştığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Barışı koruma misyonlarına saldırıldığı, Genel Sekreteri’nin 'istenmeyen adam' dahi ilan edildiği bu günlerde Teşkilat, kuruluş yıl dönümünü maalesef buruk bir şekilde idrak ediyor. Oysa, dünyanın dört bir yanındaki çatışmaların meydana getirdiği yıkım, giderek genişleyen ve derinleşen açlık ve yoksulluk hâli, dünyayı zehirli bir şekilde saran İslam ve yabancı düşmanlığı ile ırkçılık, Birleşmiş Milletler'e düşen görev ve sorumluluğu her geçen gün daha da arttırmaktadır. Bu sorumluluğun layıkıyla ifası ancak Birleşmiş Milletler'in Güvenlik Konseyi dâhil tüm temel organlarının işlevlerini yerine getirebilecekleri uygun şartların sağlanmasıyla mümkün olabilir." ifadesini kullandı.