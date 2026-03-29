Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında Türkiye genelinde bir ay sürecek etkinlik programı hazırladı.

ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında Nisan ayı boyunca ülke genelinde çeşitli etkinlikler düzenleyeceğini duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Otizm Spektrum Bozukluğu olan bireylerin toplumsal hayata katılımını artırmaya yönelik farkındalık çalışmalarının sürdürüleceği belirtildi. Bu kapsamda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri hizmet binaları ile bazı tarihi ve simgesel yapıların otizmi temsilen mavi veya kırmızı ışıkla aydınlatılacağı ifade edildi.

Program dahilinde seminer, söyleşi, panel, çalıştay ve konferanslar düzenlenecek; kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların katılımıyla farkındalık yürüyüşleri gerçekleştirilecek. Ayrıca merkezi noktalarda kurulacak tanıtım stantları aracılığıyla bilgilendirme faaliyetleri yürütülecek.

Etkinlikler kapsamında sinema ve tiyatro gösterimleri, piknikler ve otizm şenlikleri düzenlenecek; spor karşılaşmalarında farkındalık pankartları kullanılacak. El baskısı atölyeleri, bowling gibi sosyal etkinliklerle de toplumda bilinç artırılacak. Bakanlık ayrıca afiş, broşür, kamu spotu ve kısa film çalışmaları hazırlayarak otizme yönelik bilgilendirme faaliyetlerini yaygınlaştıracak.

Yerel basın ve sosyal medya üzerinden yapılacak paylaşımlar, söyleşiler ve programlarla farkındalık çalışmalarının geniş kitlelere ulaştırılması hedefleniyor.