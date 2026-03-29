İSTANBUL (İGFA) - Bakırköy Belediye Tiyatroları, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza attı. Usta yazar Aziz Nesin'in kaleminden çıkan 'Eşeğin Gölgesi' adlı tiyatro oyunu, vatandaşlara ücretsiz olarak sahnelendi.

Programa Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu da katıldı. Bakırköy'de sahnelenen 'Eşeğin Gölgesi', izleyicilere hem eğlenceli hem de düşündürücü anlar yaşattı. Toplumsal eleştiriyi mizahi bir dille ele alan oyun, salonu dolduran sanatseverlerden büyük beğeni topladı. Dünya Tiyatro Günü'ne özel olarak ücretsiz sahnelenen oyun, her yaştan izleyiciyi tiyatro ile buluştururken, gece sonunda seyirciler oyuncuları çiçek yağmuruna tuttu. Program kapsamında ayrıca Bakırköy Belediye Tiyatroları'nın 35. yılına özel olarak sahnede pasta kesildi.

Oyun sonrasında konuşan Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, 'Dünya Tiyatro Günü kutlu olsun. Bakırköy Belediye Tiyatroları, 35.sanat yılını kutluyor. Eşeğin Gölgesi oyunuyla, Dünya Tiyatrolar Günü'nde beraberdik. Haldun Taner'in yazdığı toplumu yansıtan bir oyun. Salondaki seyircinin ilgisi alakası çok yüksekti. Bu vesileyle Bakırköy Belediye Tiyatrosu ekibine, başta genel sanat yönetmenimiz Ragıp Savaş olmak üzere çok teşekkür ediyorum. Bakırköy Belediye Tiyatroları yepyeni oyunlarıyla şahane bir sezona başladı ve son sürat devam ediyoruz. Bu zor günlerde sanata sığınıyoruz. Sanata ve sanatçıya değer veriyoruz. Kültürün merkezi olan Bakırköy'e herkesi davet ediyoruz' dedi.

Gece hakkında duygu ve düşüncelerini paylaşan Bakırköy Belediye Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ragıp Savaş, '27 Mart Dünya Tiyatro Günü kutlu olsun. Bizim için rüzgarın yönü değişti. Sanatı seven, sanata saygı duyan, sanatçıya saygı duyan, sanatın ne olduğunu anlayan bir belediye başkanıyla çalışmak bizi çok mutlu ediyor ve tiyatroyu da daha konforlu hale getiriyor. Her şey yolunda gidiyor, güzel bir sezon açılışı yaptık. Bu daha başlangıç, sahnelerimizi de çoğaltarak, daha da büyüyerek Bakırköy Belediye Tiyatroları'nı çok farklı yerlere taşımayı hedefliyoruz' dedi.