Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Encümeni, Zeydan Karalar, Abdurrahman Tutdere ve diğer başkanların gözaltına alınmasını demokrasiye zarar veren bir müdahale olarak nitelendirdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Encümeni, aralarında TBB Başkanvekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Encümen Üyesi Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin de bulunduğu bazı belediye başkanlarına yönelik operasyonlara tepki gösterdi.

Encümen, bu operasyonların demokrasiyi, toplumsal barışı, ekonomik güven ortamını ve Türkiye’nin uluslararası saygınlığını zedelediğini belirtti.

Açıklamada, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden bu yana halk iradesine yönelik hukuki ve idari müdahalelerin, özellikle CHP’li belediyelere karşı sistematik hale geldiği ifade edildi.

19 Mart 2025’te TBB Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan sürecin, son dönemde Zeydan Karalar, Abdurrahman Tutdere, Muhittin Böcek, Ahmet Şahin, Niyazi Nefi Kara ve Tunç Soyer’in gözaltı/tutuklamalarıyla devam ettiğine dikkati çekilen açıklamada, bu durumun seçilmiş iradeyi etkisizleştirmeye yönelik sistematik bir girişim olduğu algısı oluşturduğunun altı çizildi.

TBB Encümeni, seçme ve seçilme hakkının anayasal bir hak olduğunu, halk iradesine müdahalelerin hukuk devletiyle bağdaşmadığını savunarak, “Hukukun üstünlüğüne, demokratik seçim sonuçlarına ve anayasal düzene bağlıyız. Kamuoyunu bu hukuksuz ve adil olmayan girişimlere karşı duyarlı olmaya, demokratik değerleri birlikte savunmaya davet ediyoruz. Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir!” ifadeleri yer aldı.