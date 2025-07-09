Akademisyen Prof. Dr. Mustafa Sarı, müsilajın oşinografik şartların değişmesiyle azaldığını ancak kirlilik devam ettiği sürece geri dönebileceğini vurguladı; işbirliği çağrısı yaptıBURSA (İGFA) - Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nden akademisyen Prof. Dr. Mustafa Sarı, Ekim 2024’te başlayan ve deniz ekosistemini etkileyen müsilajın durumuna dair değerlendirmelerde bulundu.

Aynı zamanda Müsilaj Bilim Kurulu Üyesi olan Prof. Dr. Sarı, müsilajın yüzeye çıkmadan su kolonunda azaldığını ve kıyısal alanlardaki deniz çayırlarının rahatlama yaşadığını belirtti.

Derin diplerde birikmiş müsilajın turizmcilerin korkusu olsa da şu an yüzeye çıkma ihtimalinin düşük olduğunu ifade eden Prof. Dr. Sarı, "Ancak, “Müsilajı bizim çabalarımızla yenmedik, oşinografik şartların değişimi etkili oldu. ‘Yendik’ havasına kapılmayalım” uyarısında bulundu.

KALICI ÇÖZÜM ŞART

Sosyal medya hesabından 2 Temmuz 2025 tarihinde Erdek Körfezi'nin 4-5 metre derinliğinde çekilen görüntüleri de paylaşan Prof. Dr. Sarı, müsilajın azalmasının kalıcı olmadığını vurgulayarak, denizle yanlış ilişki ve atıkların (evsel, endüstriyel, tarımsal) denize boşaltılmasının devam etmesi halinde sorunun süreceğini söyledi.

Müsilaj Bitti mi?Ekim sonunda başlayan ve deniz ekosisteminin tamamını etkileyen müsilaj, yüzeye çok çıkmadan su kolonunda da azaldı çok şükür. Kıyısal alanda deniz çayırları ve pinalar derin bir nefes aldı. Derin diplerde biriken ve turizmcilerin korkulu rüyası müsilaj, deniz… pic.twitter.com/Dw8MHHr4Su— Mustafa SARI, Prof. Dr. (@profmustafasari) July 8, 2025

Deniz yüzeyi sıcaklıklarının artışı, Marmara Denizi’nin değişen yapısı ve azalmayan kirlilik yükünün müsilajı tetiklemeye devam edeceğini belirtti.

Prof. Dr. Sarı, suçlamalar yerine işbirliğine odaklanılması gerektiğini savunarak, evsel ve endüstriyel atıkların en az ileri biyolojik arıtmadan geçirilmesi, yetersiz tesislerin iyileştirilmesi, yeni tesisler için kaynak oluşturulması ve sanayi kuruluşlarının denetlenmesi gerektiğini vurguladı. Prof. Dr. Sarı, çağrısında, “Ekim’de ‘müsilaj nasıl geri geldi’ demeyelim. Her şeyi mükemmel yaptığımızı sanıp pişman olmayalım” diyerek farkındalığını sürdürdü.