Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2025 Kurban Bayramı döneminde karayolu, demiryolu ve havayolu ulaşım verilerini açıkladı. Otoyollardan 16,3 milyon araç geçerken, havalimanları 3,9 milyon yolcuyu ağırladı. Raylı sistemler ve trenler ise 2,7 milyonun üzerinde yolcu taşıdı.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 4-9 Haziran 2025 tarihleri arasındaki Kurban Bayramı süresince Türkiye’nin ulaşım verilerini değerlendirdi. Ülkedeki toplam araç sayısının 32 milyona yaklaştığını belirten Uraloğlu, bayram döneminde otoyollardan 16,3 milyon aracın geçiş yaptığını duyurdu.

BOĞAZ KÖPRÜLERİ 2,6 MİLYON ARACA HİZMET VERDİ

Bayram süresince Karayolları Genel Müdürlüğü’ne bağlı otoyollar ile Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler Köprüleri, Cumhurbaşkanı Kararı ile ücretsiz hizmet sundu. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden 1 milyon 479 bin 462, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden ise 1 milyon 173 bin 290 araç geçti. Uraloğlu, “İki boğaz köprüsü 5 günde toplam 2 milyon 652 bin 752 araca hizmet verdi” dedi.

KGM sorumluluğundaki otoyollardan 10 milyon 839 bin 511 geçiş gerçekleşirken, yap-işlet-devret modeliyle işletilen otoyollar 5 milyon 450 bin 795 araç tarafından kullanıldı. 1915 Çanakkale Köprüsü’nden 89 bin 537, Osmangazi Köprüsü’nden 480 bin 900, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden ise 468 bin 592 araç geçti.

OTOBÜSLERLE 3,3 MİLYON YOLCU TAŞINDI

Şehirler arası otobüs firmaları, 5-9 Haziran arasında 275 bin 645 seferle 3 milyon 322 bin 695 yolcuya hizmet verdi.

RAYLI SİSTEMLER VE TRENLER 2,7 MİLYON YOLCU TAŞIDI

İstanbul’daki Marmaray, 1 milyon 905 bin 962 yolcuyla rekor kırarken, Sirkeci-Kazlıçeşme Hattı 34 bin 971, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Hattı ise 108 bin 906 yolcu taşıdı. Ankara’da Başkentray, 284 bin 223 yolcuya hizmet verdi. Toplamda kent içi raylı sistemler 2 milyon 442 bin 968 yolcu taşırken, yüksek hızlı trenler (YHT) 167 bin 435, anahat ve bölgesel trenler ise 172 bin 779 yolcuyla toplam 2 milyon 783 bin 182 kişiye hizmet sundu.

HAVALİMANLARINDA 3,9 MİLYON YOLCU, 27 BİN UÇUŞ

Bayram döneminde Türkiye’deki havalimanları 3 milyon 871 bin 108 yolcuyu ağırladı ve 27 bin 655 uçuş gerçekleşti. İstanbul Havalimanı 1 milyon 152 bin 452, Esenboğa Havalimanı 189 bin 470 yolcuyla hizmet verdi. Turizm merkezlerinde ise Antalya Havalimanı 859 bin 217, İzmir Adnan Menderes Havalimanı 188 bin 354, Muğla Milas-Bodrum Havalimanı 100 bin 747, Muğla Dalaman Havalimanı ise 134 bin 926 yolcu ağırladı.

Bayram süresince havalimanları 2025’in yolcu rekorlarını kırdı. 7 Haziran’da Antalya Havalimanı 195 bin 132, 8 Haziran’da Muğla Milas-Bodrum Havalimanı 24 bin 880 yolcuyla zirve yaptı. 9 Haziran’da ise Adnan Menderes Havalimanı 40 bin 947, Muğla Dalaman Havalimanı 31 bin 495 yolcuyla rekor tazeledi.