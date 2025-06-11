CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Sivas’ın köylerinde cep telefonu ve internet erişiminin yetersizliğini TBMM gündemine taşıyarak, vatandaşların eğitimden sağlığa kadar pek çok alanda yaşadığı mağduriyetleri dile getirdi. Milletvekili Karasu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na 17 ilçeye özel 7 soru yöneltti.SİVAS (İGFA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Sivas’ın merkez ve 16 ilçesindeki köylerde yaşanan cep telefonu ve internet erişim sorunlarını bir kez daha Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) taşıdı.

28 bin 488 kilometrekarelik alanda bulunan bin 234 köyün büyük kısmında iletişim altyapısının yetersiz olduğunu vurgulayan Karasu, vatandaşların bu nedenle eğitim, sağlık, ticaret ve güvenlik gibi temel alanlarda ciddi mağduriyetler yaşadığını ifade etti.

“BU ÇAĞDA İLETİŞİM SORUNU KABUL EDİLEMEZ”

CHP'li Karasu, köy ziyaretlerinde vatandaşların yol, su ve geçim sıkıntılarının yanı sıra iletişim sorunlarından da yoğun şekilde şikayet ettiğini belirtti.

“İnternet yok, altyapı yok, cep telefonları çekmiyor" diyen Karasu, "Bu çağda iletişim olmaması hayatı olumsuz etkiliyor. Bir baz istasyonu kurulması bu kadar mı zor? Bakanlık, telefon çekmeyen köyleri belirleyip denetim yapacaktı, ne oldu? Bir yanda 5G planları, diğer yanda telefonun çekmediği köyler. Hangisine inanalım?” diyerek duruma tepki gösterdi.

Milletvekili Karasu, vatandaşların ve muhtarların taleplerine yeterince yanıt verilmediğini de vurguladı.

17 İLÇEYE ÖZEL 7 SORU

CHP'li Karasu, Sivas merkez ve 16 ilçesi için ayrı ayrı hazırladığı soru önergeleriyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na şu soruları yöneltti:

Sivas merkez ve köylerinde hangi operatöre ait kaç baz istasyonu bulunuyor?

Baz istasyonlarının denetim ve kurulum aralıkları nedir?

Baz istasyonu talebiyle ilgili kaç müracaat yapıldı, son bir yılda kaçı karşılandı?

Sivas ve köylerinde baz istasyonu ihtiyacı için bir çalışma yapıldı mı? Sonuçları neler?

Mobil şebekelerde kapsama ve hizmet kalitesi denetimlerinden hangi kurumlar sorumlu? Personel sayısı ve denetim kriterleri neler?

Sivas özelinde ve ülke genelinde kapsama haritaları ve denetim sonuçları nelerdir?

2005’ten bu yana evrensel hizmet katkı payı olarak ne kadar tahsil edildi, ne kadarı evrensel hizmetler için kullanıldı?