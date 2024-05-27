Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde Rize’de gerçekleştirilen Türkiye 6. Akıl ve Zeka Oyunları Finalleri’ne Konyalı öğrenciler damga vurdu.KONYA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı ile Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu arasında yapılan protokol çerçevesinde, illerinde birincilik elde eden yarışmacılar şehirlerini Rize’de düzenlenen Türkiye finallerinde temsil etti.

KONYA 54 PUANLA TAKIM HALİNDE TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDU

Şampiyona ilkokul kategorisinde; Q-Bitz, Mangala, Pentago, Küre, Equilibrio; ortaokul kategorisinde de Reversi, Kulami, Mangal, Pentagon, Küre oyunları olmak üzere 10 farklı kategoride gerçekleştirildi. Konya olarak bireysel kategoride 3 birincilik, 1 dördüncülük, 2 beşincilik, bir de sekizincilik elde eden Konya Akıl ve Zeka Oyunları Takımı, turnuvada bireysel bazda elde edilen puanların toplamıyla elde ettiği 54 puanla takım halinde Türkiye şampiyonu oldu.

BAŞKAN ALTAY ŞAMPİYON ÖĞRENCİLERİ TEBRİK ETTİ

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın bu başarıyla eğitim alanında adından bir kez daha gururla söz ettirdiğini belirterek, “Öğrencilerimizi bu önemli başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Geleceğin liderleri olarak gördüğümüz yavrularımıza Büyükşehir Belediyesi olarak desteğimiz bundan sonra da artarak devam edecek. Çocuklarımızın kişisel, akademik ve sosyal gelişimine katkı sağlayan İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve öğretmenlerimiz başta olmak üzere öğrencilerimize ve ailelerine de teşekkür ediyorum. Öğrencilerimize eğitim hayatlarında başarılar diliyorum” dedi.

Turnuvada bireysel kategorilerde ilk 10’da derece elde eden Konyalı öğrenciler şu şekilde:

Equilibrio’da Ereğli Atatürk İlkokulu’ndan Yağmur Gökdağ Türkiye birincisi, Pentago’da Karapınar İsmet Büyük Yaylacı İlkokulu’ndan Ceylin Evren Türkiye birincisi oldu. Q-Bitz’de Karapınar İsmet Büyük Yaylacı İlkokulu’ndan Yusuf Eymen Boztaş Türkiye birincisi, olurken; Mangala’da Gödene TOKİ Şehit Yunus Berber İlkokulu’ndan İsmail Asaf Sarı Türkiye ikincisi oldu. Küre’de Karapınar Gazi Mustafa Kemal İlkokulu’ndan Furkan Emin Mutlu Türkiye dördüncüsü, Karapınar Kayalı Ortaokulu’ndan İsmail Eren Yaşar Türkiye beşincisi oldu. Pentago’da Karapınar Cumhuriyet Ortaokulu’ndan Muhammed Koç Aysima Evren Türkiye beşincisi olurken Reversi’de Türkiye 8’incliğini de Doğanhisar Şehit Ufuk Başarı Ortaokulu elde etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bu ay içerisinde 31 ilçedeki ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen Akıl ve Zeka Oyunları İl Finallerinde birinci olan öğrenciler Rize’de düzenlenen Türkiye finallerinde yarışmaya hak kazanmıştı.