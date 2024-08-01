Kendisi de yurtdışı doğumlu olan ve eğitimlerinin bir kısmını da yurt dışında tamamlayan Dil Bilimci Yazar, Uluslararası Eğitim Uzmanı, Analitik Kavrama Tekniğinin Mucidi Ödüllü Eğitimci Dr. Fuat Turgut Ankara merkezli kurmuş olduğu Uluslararası Burslar Birliği (International Scholarships Association) ISA ile Türk gençlerine yurt dışında burslu lise ve üniversite eğitimi almalarını sağlıyor. ANKARA (İGFA) - ugüne kadar binlerce öğrencinin kariyer hedeflerine ulaşmasında büyük pay sahibi olan Dr. Fuat Turgut bu yıl da özellikle İtalya, Almanya ve Amerika 'da olmak üzere dünyanın bir çok ülkesinde oluşturmuş olduğu merkezlerle ve işbirlikleriyle hem akademik hem de sporcu bursu sağlamaya devam ediyor.

Bilhassa İtalya'da Devlet Üniversitelerinde 0 Kabul sağlayan ve 0 İtalyan Hükümet bursu aldıran Dr. Fuat Turgut gençlere büyük bir eğitim fırsatı sunuyor.

İtalya'da Üniversite eğitimine bir ücret ödemek zorunda kalmayan gençler aynı zamanda 8000 Euro tutarında bir bursa da kavuşuyor. Haftada 20 saat çalışma hakkı da elde eden öğrenciler, oturum izinleri sayesinde tüm Avrupa'yı da vizesiz gezebiliyor ve vizyonlarını geliştirme imkanı yakalıyorlar. Yılın En İyi Uluslararası Eğitim Uzmanı ve En İyi Eğitimci İş İnsanı Ödüllerinin de sahibi Dr. Fuat Turgut yaptıkları işi aynı zamanda büyük bir gelecek yatırımı olarak tanımlıyor. Yurtdışında okuma fırsatı sağladıkları öğrencilerin oralarda ülkemizi en iyi şekilde temsil ettiklerini ve büyük bir aidiyet duygusu ile bugüne kadar eksikliğini çektiğimiz lobi faaliyetlerimizin de en iyi paydaşları olduklarını belirtti.

Tüm gençlere özellikle İtalya'da 0 burslu okuma fırsatlarını kaçırmamalarını tavsiye etti.

Yabancı Dil yeterliliklerini de uluslararası standartlarda sunan Dil Bilimci Yazar Dr. Fuat Turgut Analitik Kavrama Tekniği ile de çok kısa zamanda dil öğreniminin ve sınav başarılarının elde edildiğini de ekledi.

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