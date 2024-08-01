Millî Eğitim Bakanlığınca şehit, gazi yakını ile koruma altındaki çocukların kanuni hakları gereği özel okullara ve çeşitli kurslara ücretsiz erişimini kolaylaştırmak amacıyla bu yıl ilk kez uygulanacak merkezî yerleştirme için başvurular başladı.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan Ücretsiz Okutulacak Öğrenci/Kursiyer Yerleştirme Kılavuzu ile 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu hükümleri uyarınca Millî Eğitim Bakanlığına bağlı özel öğretim kurumlarında öncelikli olarak okutulacak ücretsiz öğrencilerin kurumlara yerleştirme işlemlerinin usul ve esasları ile başvuru takvimi belli oldu.

Kılavuza göre, harp veya vazife malulü sayılanların ilk ve ortaöğretim çağındaki çocukları ile haklarında korunma, bakım veya barınma kararı verilen çocuklar ile özel okul ve kurslarda (özel öğretim kurumu) öncelikli olarak ücretsiz okutulacak öğrencilere ilişkin işlemler bu yıl ilk kez merkezî sistem üzerinden gerçekleştirilecek.

Özel öğretim kurumlarının ücretsiz okutmakla yükümlü oldukları yüzde 3'lük ücretsiz öğrenci oranının yüzde 2'lik kısmı için Bakanlık tarafından hazırlanan modül üzerinden yerleştirme yapılacak. Kalan yüzde1'lik kısım için yerleştirme işlemleri kurumlarca gerçekleştirilecek. Bu kapsamda, ücretsiz okutma hizmetinden yararlanmak isteyenler için başvurular, 12 Ağustos'a kadar devam edecek.

Adaylar, 13-18 Ağustos arasında özel okul tercihlerini yapacak. Yerleştirme sonuçları ise 22 Ağustos'ta ilan edilecek. Öğrencilerin ve kursiyerlerin kayıt işlemleri 28 Ağustos'ta tamamlanacak. Ücretsiz okutulacak öğrenciler için boş kontenjanlar, 29 Ağustos'ta açıklanacak.

HİZMET, KURUMLARIN ÖĞRENİM ÜCRETLERİNİ KAPSAYACAK

Ücretsiz okutma hizmeti, kurumların öğrenim ücretlerini kapsayacak, kurumdan alınacak yemek, kıyafet, servis, etüt ve benzeri diğer hizmetler için kurum tarafından ayrıca ücret belirlenebilecek.

Bu kapsamda, ücretsiz okumak üzere başvuru yapacak kişilerin kurumun diğer hizmetleri ile ilgili şartları hakkında önceden bilgi almaları gerekecek.

Özel öğretim kurumlarında ücretsiz okumak üzere başvuru yapacak öğrencilerin işlemleri farklı usullerde gerçekleştirilecek. Buna göre, okulların başvuru işlemleri öğrencinin kayıtlı olduğu okuldan, tercih işlemleri ise e-Okul sistemi üzerinden öğrenci velisi ya da vasisi tarafından yapılacak.

Her öğrenci en az 5, en fazla 10 kurum tercihinde bulunabilecek ve sistem üzerinde oluşacak puan sıralamasına göre yerleştirmeler sistem üzerinden gerçekleştirilecek.