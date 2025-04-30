TÜİK verilerine göre, 2025’in ilk çeyreğinde turizm geliri yüzde 5,6 artarak 9,45 milyar dolara ulaştı. Ziyaretçi sayısı yüzde 1,2, turizm gideri ise yüzde 37,6 artış gösterdi.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı ilk çeyrek turizm verilerini açıkladı. Turizm geliri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,6 artarak 9 milyar 451 milyon 244 bin dolara yükseldi. Bunun 9 milyar 323 milyon 872 bin doları ziyaretçilerden, 127 milyon 373 bin doları transfer yolculardan elde edildi. Yurt dışı ikametli vatandaşlar, turizm gelirinin yüzde 23,6’sını oluşturdu.

Ziyaretçi sayısı yüzde 1,2 artışla 9 milyon 121 bin 152 kişiye ulaştı; yüzde 24,3’ü (2 milyon 219 bin 38 kişi) yurt dışında ikamet eden vatandaşlardan oluştu.

Geceleme yapan ziyaretçilerin gecelik ortalama harcaması 99 dolar, yurt dışı ikametli vatandaşların ise 67 dolar oldu. Harcamalarda yeme-içme yüzde 24,7, uluslararası ulaştırma yüzde 15,9, paket turlar yüzde 13,1 pay aldı. Paket tur harcamaları yüzde 20,8, yeme-içme yüzde 15,7, Türkiye içi ulaştırma yüzde 8,9 arttı.

Ziyaretçilerin yüzde 52,5’i gezi, eğlence ve kültürel faaliyetler, yüzde 26,7’si akraba ziyareti, yüzde 10,3’ü alışveriş için geldi. Yurt dışı ikametli vatandaşların yüzde 65,7’si akraba ziyareti amacıyla Türkiye’yi tercih etti.

Turizm gideri yüzde 37,6 artarak 2 milyar 448 milyon 212 bin dolar oldu. Yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı yüzde 6 artışla 2 milyon 596 bin 225’e, kişi başı ortalama harcama 943 dolara yükseldi.