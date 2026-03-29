TRABZON (İGFA) - İstanbul'da düzenlenen Trabzon Tanıtım Günleri, yoğun katılım ve renkli görüntüler eşliğinde sona erdi. Dört gün boyunca Karadeniz kültürünü İstanbul'a taşıyan etkinliklerde, Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu stant, final gününde de ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği alanların başında yer aldı.

Etkinlik süresince Trabzon'un kültürel mirası, turizm destinasyonları ve zengin mutfağının tanıtıldığı Büyükşehir Belediyesi standı, son gün adeta ziyaretçi akınına uğradı. Final gününde Büyükşehir Belediyesi standı önünde kurulan horon halkası, etkinliğin en dikkat çekici anlarından biri oldu.

Çok sayıda ziyaretçi horona katılarak Karadeniz'in enerjisini birebir yaşarken, ortaya renkli ve samimi görüntüler çıktı.

ŞARKILARIYLA ETKİNLİĞE RENK KATTILAR

Program kapsamında sahne alan sanatçılar günlere yayılan performanslarıyla etkinliğin akışını belirledi. Mihralim, Hami Bakan, Anıl Yılmaz ve Efe Karagüzel ilk gün sahne alırken; Hamit Çakıcı, Pelin Karaağaçlı, DJ Sibel ve Mesut Çakır ikinci gün programında yer aldı.

Final gününde ise Hilmi Kara, Aykut Özer, Uğur Albayrak ve Yücel Aktaş sahneye çıkarak etkinliği tamamladı.