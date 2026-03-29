Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde hayata geçirdiği sosyal donatı alanlarıyla vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Ferizli'de yapımı süren Atatürk Parkı projesinde çalışmalar hız kazandı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Ferizli'ye kazandıracağı Atatürk Parkı oyun gruplarının tamamlanması ve ağaç dikiminin sona yaklaşmasıyla büyük ölçüde hızlandı. 10 dönümlük arazide tematik konsept adım adım oluşturulurken, taş imalatları, kent mobilyası montajı ve sosyal alanların inşası sürüyor. Yüzde 80'e ulaşan proje binlerce kişinin keyifli bir deneyim yaşayacağı Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesinden izler taşıyan sosyal cazibe merkezi olacak.

TEMATİK PARK

Başkan Yusuf Alemdar'ın müjdesini verdiği proje doğrultusunda, 10 dönümlük alan üzerinde sürdürülen çalışmalar adım adım ilerliyor.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri tematik konseptle Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesinden izler taşıyan alanlar oluşturuyor.

Projede önemli aşamalar geride bırakıldı. Çocuk oyun gruplarının büyük bölümü tamamlanarak alana yerleştirildi. Taş zemin imalatlarında sona yaklaşılırken, park genelinde gerçekleştirilen ağaçlandırma çalışmalarının ise yaklaşık yüzde 80'i tamamlandı.

Kent mobilyaları, oturma grupları ve çöp kutularının montajı için hazırlıklar sürüyor. Altyapı, zemin düzenleme ve peyzaj çalışmalarının tamamlanmasının ardından park, Ferizli'nin yeni buluşma noktalarından biri olacak.

HER YAŞA HİTAP EDECEK

Yürüyüş yolları, yeşil alanları, modern aydınlatmaları ve sosyal donatılarıyla dikkat çekecek olan Ferizli Atatürk Parkı, yakın zamanda her yaştan vatandaşa hitap eden nitelikli bir yaşam alanı ve bölgenin gözbebeği olan bir sosyal yaşam merkezi olarak hizmet verecek.