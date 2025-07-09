Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile Yerel Kalkınma Hamlesi Programı kapsamında yerel yatırım konuları listesi belirlendi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 81 ilde 324 yatırım konusunu kapsayan Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı’nı başlattı.ANKARA (İGFA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı’nı uygulamaya aldıklarını duyurdu.

81 ilin potansiyelini harekete geçirerek bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmayı ve her ili kalkınma seferberliğine dahil etmeyi amaçlayan program, Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğlerle hayata geçti.

Her şehir için 4 öncelikli yatırım konusu belirlenerek toplam 324 yatırım alanı desteklenecek.

Program, Kalkınma Ajansları aracılığıyla yürütülecek. Şehirlerin uzmanlaşmasını sağlayacak, yeni istihdam alanları oluşturacak, üretimi teşvik edecek ve illerin sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyesini yükseltecek. Kacır, “Bu yatırımları destekleyerek tüm yurtta topyekûn bir kalkınma hamlesini hızlandırıyoruz. Türkiye Yüzyılı, kalkınmanın ve refahın yüzyılı olacak” dedi.

Yatırım konuları ve detaylara ulaşmak için tıklayabilirsiniz