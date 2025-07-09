Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Karasu’nun en işlek caddelerinden biri olan İstiklal Caddesi’nde asfalt çalışmalarını sürdürüyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, şehrin dört bir yanında yürütülen çalışmaları bizzat yerinde takip ediyor. Alemdar, son olarak Karasu İstiklal Caddesi’nde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

ESTETİK BİR GÖRÜNÜME KAVUŞACAK

Çalışmalara dair bilgi alan Alemdar, İstiklal Caddesi’nin Karasu’ya yakışır, estetik görünümü olan cadde olacağını söyledi.

Ayrıca her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği turizm cenneti Karasu’da hizmete alınacak olan bu güzergahın, ilçenin potansiyeline katkı sunacağını ifade etti.

“KARASU’YA ÖNEMLİ BİR KATKI SAĞLAYACAĞIZ”

Alemdar, “İstiklal Caddesi Karasu ilçemizin en önemli arterlerinin başında geliyor. İlçe giriş çıkışlarının sağlandığı 3 bin metrelik güzergâhı, 11 bin ton sıcak asfalt ile yeni yüzüne kavuşturuyoruz. Caddemiz etrafında şekillenecek yaşam alanlarıyla Karasu’muza katkı sağlamış olacağız. Her fırsatta söylediğim gibi Karasu bizim misafirhanemiz.” dedi.

MODERN STANDARTLARA KAVUŞACAK

Alemdar şunları söyledi: “Her yıl milyonlarca yerli-yabancı turist doğa harikalarının bulunduğu Karasu’muzda misafir oluyor. Misafirlerimizin ve bölgede yaşayan insanımızın huzuru bizim için önemli. Karasu Belediyemiz ile ortaklaşa yürüttüğümüz yenileme çalışması ile caddemiz modern standartlara kavuşacak. Şehrimizin her köşesine hizmet götürmek için gayretle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

CADDE YENİ YÜZÜYLE…

Büyükşehir, ilçenin girişi ve can damarı niteliğinde olan İstiklal Caddesi’ni sıcak 11 bin ton sıcak asfaltla sil baştan yeniliyor.

Uzun yıllardır bölge ulaşımı açısından kritik güzergahlardan biri olan cadde, yeni yüzüyle güvenli, konforlu ve kolay ulaşım imkânı sunacak.