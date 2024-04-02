Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener dün yerel seçim sonuçlarını anlatırken tartışmalı yerlerde itiraz süreçleri de başladı. Seçime katılım yüzde 78.11’le son yılların en düşük oranları arasında yer alırken CHP 35, AK Parti 24 belediye başkanlığı kazandı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’ne ilişkin ilk sonuçları şöyle paylaştı:

“Seçim takvimi uyarınca öngörülen süreç devam etmektedir. Mahalli İdareler Genel Seçimi’ne 34 siyasi partimiz katılmıştır. 207 bin 848 sandıkta 61 milyon 441 bin 882 kayıtlı seçmen ile seçimlere gidilmiştir. Kesin olmayan sonuçlara göre büyükşehir belediye başkanlığı için açılan sandık oranı yüzde 99.99’dur.

Büyükşehir belediye başkanlığı seçimine katılım oranı ise yüzde 78.11 olarak gerçekleşmiştir. Belediye başkanlığı seçimi için açılan sandık oranı yüzde 99.95 olup, katılım oranı yüzde 78.7 olarak gerçekleşmiştir. Belediye meclisi için açılan sandık oranı yüzde 99.93 olup, katılım oranı 78.5 olarak gerçekleşmiştir. İl genel meclisi seçimi için açılan sandık oranı yüzde 99.97 olup, katılım oranı yüzde 80.7 olarak gerçekleşmiştir.

HANGİ PARTİ KAÇ BELEDİYE KAZANDI

Kesin olmayan sonuçlara göre Türkiye geneli belediye başkanlığında Cumhuriyet Halk Partisi 35, Adalet ve Kalkınma Partisi 24, Halkların Eşitliği ve Demokrasi Partisi 10, Milliyetçi Hareket Partisi 8, Yeniden Refah Partisi 2, Büyük Birlik Partisi 1, İYİ Parti 1 belediye başkanlığı kazanmıştır. 30 büyükşehir belediye başkanlığı seçiminde ise Cumhuriyet Halk Partisi 14, Adalet ve Kalkınma Partisi 12, Halkların Eşitliği ve Demokrasi Partisi 3, Yeniden Refah Partisi 1 belediye başkanlığı kazanmıştır.

İL BELEDİYE BAŞKANLIĞI KAZANAN PARTİLER

İl belediye başkanlığı seçimlerinde ise 44 il belediye için birleştirme tutanağı an itibarıyla alınmıştır. Buna göre, Cumhuriyet Halk Partisi 18, Adalet ve Kalkınma Partisi 9, Milliyetçi Hareket Partisi 8, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi 6, Büyük Birlik Partisi 1, İYİ Parti 1, Yeniden Refah Partisi 1 il belediye başkanlığı kazandığı görülmektedir.

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İLÇELERDE HANGİ PARTİ KAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KAZANDI

92 ilçe belediye başkanlığı seçiminde an itibarıyla 878 ilçe için birleştirme tutanağı alınmıştır. Buna göre, Adalet ve Kalkınma Partisi 324, Cumhuriyet Halk Partisi 322, Milliyetçi Hareket Partisi 110, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi 54, Yeniden Refah Partisi 37, İYİ Parti 23, Büyük Birlik Partisi 12, Bağımsız 9, Demokrat Parti 2, Demokrasi ve Atılım Parti 1, Demokratik Sol Parti 1, Saadet Parti 1, Sol Parti 1 ve Türkiye İşçi Partisi 1 ilçe belediye başkanlığı kazanmıştır.

BELDE BAŞKANLIĞI SONUÇLARI

390 belde belediye başkanlığı seçiminde 356 belde için birleştirme tutanağı alınmıştır. Buna göre Adalet ve Kalkınma Partisi 154, Büyük Birlik Partisi 6, Cumhuriyet Halk Partisi 55, Demokrasi ve Atılım Partisi 2, Demokratik Sol Parti 2, Demokrat Parti 3, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi 10, Hür Dava Partisi 1, İYİ Parti 5, Memleket Partisi 1, Milliyetçi Hareket Partisi 90, Saadet Partisi 3, Sol Parti 1, Yeniden Refah Partisi 22 belde belediye başkanlığı kazanmıştır.

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İTİRAZ SÜRECİ

Yener itiraz sürecine ilişkin şu bilgileri verdi:

“Türkiye genelinde, oy sayımının tamamlanmasıyla itiraz süreci de başladı. İtirazlar sandık kurullarından sonra sırasıyla ilçe, il ve YSK’ya yapılıyor. Son olarak da YSK’ya yedi günlük süreçte olağanüstü itiraz yapılabiliyor. YSK’nın takvimine göre itiraz süresi 31 Mart Pazar gününden 10 Nisan Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar 11 gün için işliyor. Olağanüstü itiraz süresi ise 7 gün olarak uygulanıyor. 7 Nisan Pazar günü saat 17.00’den 14 Nisan Pazar günü saat 17.00’ye kadar olağanüstü itirazda bulunulabilecek. İtiraz süreçlerinin ardından kesin seçim sonuçları ilan edilecek. Ramazan Bayramı 10 Nisan’da başlıyor. Bu takvimdeki tüm itiraz süreçleri işletilir ve YSK da çalışmaya karar verirse, Kurul Ramazan Bayramı’nda mesai yapmış olacak.”