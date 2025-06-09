Ticaret Bakanlığı, sahte yetkili servis mağduriyetlerini önlemek için Yetkili Servis Bilgi Sistemi (SERBİS) ile tüketicilere güvenli bilgi erişimi sağlıyor.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, sahte yetkili servislerin tüketicileri aldatmasını engellemek amacıyla önemli bir adım attı.

Bakanlık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yetkili Servis Bilgi Sistemi (SERBİS) üzerinden vatandaşların firmaların güncel yetkili servis bilgilerine güvenilir bir şekilde ulaşabileceğini duyurdu.

SERBİS, sahte servislerin yol açtığı yüksek fiyatlar, orijinal olmayan yedek parça kullanımı, garanti dışı kalma, ürün hasarı, eksik tamirat ve veri hırsızlığı gibi sorunlara karşı tüketicileri korumayı hedefliyor.

Sahte servislerle mücadele kapsamında denetimlerini sürdüreceğini ve gerekli idari yaptırımların uygulanacağını vurgulayan Bakanlık, vatandaşlara yetkili servis hizmeti almadan önce ürünün üretici veya ithalatçı firma bilgilerini kontrol etmeleri ve www.servis.gov.tr adresini kullanmaları çağrısında bulundu.