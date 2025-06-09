İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı’nın son gününde dönüş yoluna çıkan sürücülere trafik kurallarına uyma çağrısı yaptı, en sık can kaybına neden olan 5 trafik ihlalini sıraladı.ANKARA (İGFA) - Kurban Bayramı’nın son gününde, milyonlarca vatandaş sevdikleriyle vedalaşarak memleketlerinden dönüş yoluna çıktı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bayram tatillerinde en fazla can kaybına yol açan trafik kuralı ihlallerine dikkat çekerek sürücülere önemli uyarılarda bulundu.

Bakan Yerlikaya, can kayıplarına neden olan başlıca 5 trafik ihlalini şu şekilde sıraladı: hız ihlali, şerit izleme-değiştirme ve makas atma, geçiş önceliği ve dönüş kurallarına uymama, arkadan çarpma ve kırmızı ışık ihlali. Sürücülere, “Yürekleri ağzında sağ salim dönmemiz için dua eden anne babalarımızı, sevdiklerimizi aklımızdan çıkarmayalım. Trafik kurallarına harfiyen uyalım” çağrısında bulundu.

Aşırı hızdan kaçınılmasını, emniyet kemerinin mutlaka takılmasını, araç kullanırken cep telefonu kullanılmamasını, yorgun ve uykusuz yola çıkılmamasını vurgulayan Bakan Yerlikaya, denetimlerin amacının vatandaşların yuvalarına sağ salim ulaşması ve hiçbir çocuğun öksüz-yetime kalmaması olduğunu belirterek, “Ocaklara ateş düşmesin, yuvalarımız şen olsun” dedi.

Yola çıkacak tüm vatandaşlara hayırlı yolculuklar dileyen Bakan Yerlikaya, trafik güvenliğine hassasiyet gösterilmesi gerektiğini bir kez daha hatırlattı.