Türkiye’nin en büyük Siber Güvenlik Kampı Boğaziçi Üniversitesi’nde

Türkiye’nin en büyük ücretsiz Siber Güvenlik Kampı 6-9 Eylül’de Boğaziçi Üniversitesi’nde düzenleniyor. Kampta Türkiye’deki çeşitli üniversitelerden 800 öğrenci, 20 ayrı sınıfta siber güvenliğin farklı uzmanlık alanlarında çeşitli eğitimleri uygulamalı olarak alıyor. Eğitimlerin ardından kamp 9 Eylül’de gerçekleştirilecek Siber Güvenlik Konferansı ile son bulacak.

Boğaziçi Üniversitesi Siber Güvenlik Merkezi (BÜSİBER) kuruluşunun 6’ncı yılında üniversite öğrencilerine yönelik ücretsiz siber kamplarının 12’ncisini Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüs New Hall Binası’nda 6-9 Eylül tarihleri arasında düzenliyor. Kamp sayesinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı bünyesindeki Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ortaklığıyla üniversite-kamu iş birliğinin başarılı bir örneğinin ortaya konulması hedefleniyor. Kampların ardından sektörün önde gelen isimlerinin katılacağı Siber Güvenlik Konferansı, Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs’te yer alan Albert Long Hall Binası’nda 9 Eylül’de yapılacak.

“KAMPIMIZIN MEZUNLARI ÇOK İYİ YERLERE GELDİLER”



BÜSİBER Merkezi Kurucusu Prof. Dr. Bilgin Metin bu yıl düzenlenecek kampla ilgili şunları söylüyor:

“Hızla dijitalleşen dünyada ve ülkemizde siber güvenlik ve bilişim teknolojileri alanlarında yetişmiş insan gücü ihtiyacı en üst düzeyde. Bu alanlarda yurt dışına büyük bir beyin göçü de yaşanırken tek çözüm eğitimden geçiyor. 2017 yılından beri kamplarımızda gördük ki, üniversitelerde farklı alanlardaki tüm gençlerden siber güvenlik alanında kendilerini yetiştirenler çıkıyor. Bizim hedefimiz gençlerimizin bu alana giriş yapmasını sağlamak; zaten bu alana girenlere ise bir yol haritası sunarak daha iyi yerlere gelmelerine yardımcı olmak. Şu an kamplarımızın ilk mezunları özel sektörde çok iyi yerlere geldiler ve bu kampta eğitmen olarak yer almaktalar. Bunu gören yeni öğrenciler ayrıca motive olacaklar. Nasıl ki ülkelerin askeri güçlerine bakılırken asker sayısı bir parametredir, önümüzdeki yıllarda ülkelerdeki bilişim uzmanları sayılarının da ülkelerin güçleri karşılaştırırken dikkate alınacağını göreceğiz. Bu sebeple 2017 yılından beri ücretsiz siber güvenlik kamplarımızla gençlerimizin hizmetindeyiz. 12’inci siber kampımızı Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi bünyesindeki Siber Kulüpler Birliği öğrencileri ve kümelenme üyesi kuruluşlarla beraber gerçekleştirmek çok büyük bir mutluluk. Bu kamp üniversite, kamu ve özel sektör iş birliğinin çok güzel bir örneği olacak.”