Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkkhan, 5'i kanser ilacı olmak üzere 16 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını açıkladı. Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile aile hekimlerinin reçete edebildiği geri ödeme kapsamındaki ilaç sayısı da artırıldı.ANKARA (İGFA) - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'nca hazırlanan Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu düzenlemeyle 5'i kanser ilacı olmak üzere 16 ilaç geri ödeme kapsamına alındı.

Sosyal medya hesabından değişiklikleri özetleyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, bu kapsamda ayrıca, aile hekimlerinin reçete edebildiği geri ödeme kapsamındaki ilaç sayısının artırıldığını ve birçok ilacın rapor süresinin uzatıldığını kaydetti.

"Aile hekimleri ve iç hastalıkları uzman hekimlerinin rapor düzenleyebileceği ilaç sayısını artırdık" diyen Bakan Işıkhan, "Kardiyolojik, dermatolojik ve göz hastalıkları ile diyabet, hipertansiyon, major depresyon ve daha bir çok hastalığın tedavisinde kullanılan ilaçlar ve çölyak tedavisinde kullanılan ürünlere erişimi kolaylaştırıldık. Dirençli mulipl miyelom, prostat ve cilt kanseri, ileri evre kronik böbrek yetmezliği, genetik periferik nörolojik bozukluğu, çocuklarda otizm spektrum bozukluğu, şizofreni, HIV-1 enfeksiyonu ve venöz yetmezlik tedavisinde kullanılan 8'i yerli üretim olan 16 ilaç geri ödeme listesine eklendi. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni ediyor, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür diliyorum" diye konuştu.