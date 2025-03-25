Bursa'da Gemlik Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı ile birlikte artan dilencilik faaliyetlerine karşı çalışmalarını sürdürüyor. Pazaryerleri girişleri ve AVM önlerinde dilencilik yapan 8 kişilik gruba müdahale edilerek, para cezası kesildi.BURSA (İGFA) - Kocaeli ilinden araçlarla Bursa'nın Gemlik ilçesine geldiği ve vatandaşların duygularını sömürdüğü tespit edilen dilenciler, gıda ihtiyacı olduklarını belirterek vatandaşlardan para istemekte ve yanlarında bulundurdukları patik ve çorapları satma bahanesiyle ısrarla para talep etmekteydi.

Gemlik Belediyesi Zabıta ekipleri, bu kişilerin dilencilik yaptığını tespit ederek her birine 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 33. maddesine aykırı davranışlardan dolayı bin 406 TL para cezası kesti.

Toplamda, 8 kişiye kesilen ceza miktarı 11 bin 248 TL'yi buldu.

Ekipler, dilencilerin yanlarında taşıdıkları poşet ve yerdeki örtü üzerinde toplam 3 bin 545 TL para, mülkiyeti kamuya aktarılması amacıyla zabıta tarafından muhafaza altına alındı.