Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, memur maaş katsayısı düzenlemesiyle sosyal yardımların artırıldığını duyurdu; evde bakım yardımı 11 bin 702 TL, SED ödemesi 8 bin 198 TL oldu.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Temmuz ayı memur maaş katsayısındaki düzenleme sonrası sosyal yardım ödemelerinin artırıldığını bildirdi.

Türkiye Yüzyılı vizyonuyla hiçbir vatandaşı geride bırakmama hedefi doğrultusunda, değişen ihtiyaçlara yanıt verecek proaktif çözümler üreteceklerini vurgulayan Göktaş, düşük gelirli aileleri desteklemeyi sürdürdüklerini ifade etti.

ARTIŞ DETAYLARI AÇIKLANDI

Bakan Göktaş, sosyal yardım programlarındaki yeni rakamları paylaştı:

Buna göre evde bakım yardımı 10 bin 125 TL’den 11 bin 702 TL’ye, Sosyal Ekonomik Destek (SED) ödemesi 7 bin 94 TL’den 8 bin 198 TL’ye, koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ortalama ödeme ise 11 bin 332 TL’den 13 bin 96 TL’ye yükseldi.

Ayrıca, yaşlı aylığı 4 bin 664 TL’den 5 bin 390 TL’ye, yüzde 40-69 engelli aylığı 3 bin 723 TL’den 4 bin 302 TL’ye, yüzde 70 ve üzeri engelli aylığı 5 bin 584 TL’den 6 bin 454 TL’ye, engelli yakını aylığı 3 bin 723 TL’den 4 bin 302 TL’ye, ağır silikozis hastası aylığı ise 10 bin 245 TL’den 11 bin 840 TL’ye çıktı. Evde bakım yardımıyla 536 bin 877 engelliye destek verildiği, 2025’te şimdiye kadar 37,4 milyar TL ödendiği belirtildi.

Artışların Ağustos ayından itibaren hak sahiplerine yatırılacağını duyuran Bakan Göktaş, “Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim” dedi.