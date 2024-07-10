Ticaret Bakanlığı, gümrük sınır kapılarında yaz dönemi yolcu geçişleri ile ilgili tedbirler alındığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Ticaret Bakanlığı, Avrupa’da yaşayan vatandaşlarımız yaz tatili dönemlerinde ülkemize yabancı plakalı kara taşıtları ile gelmekte ve özellikle Haziran-Ağustos döneminde Yunanistan ve Bulgaristan’la olan gümrük kapılarımızda yolcu ve taşıt giriş-çıkış yoğunluğunun yaşandığına dikkati çekti.

2023 yaz döneminde gerek Ticaret Bakanlığı gümrük personeli sayısı gerekse İçişleri Bakanlığı görevli personel sayısı arttırılarak, gurbetçilerin yurda girişlerinde ve dönüşlerinde sıkıntı çekmeden işlemlerini yaptırmalarını sağladıklarını belirtilen açıklamada, "Ticaret Bakanlığı olarak, 2024 Yaz döneminde gurbetçi vatandaşlarımızın yurda gelişlerinin yoğunlaşması nedeniyle; özellikle Kapıkule, İpsala, Hamzabeyli ve Pazarkule Gümrük kapılarında gümrük kapısından yolcu geçişlerinin rahatlatılması amacıyla çeşitli tedbirler almış bulunmaktayız. Bu kapsamda, başka bölgelerden çok sayıda personel takviyesi yapıldı. Kapıkule’de tüm peronlardan geçisin sağlanabilmesi, pasaport ve gümrük işlemlerinin yapılması için pasaport polisinin de takviyesinin yapılması ile yolcu peronlarının tam kapasite çalışması sağlandı. Kapıkule Gümrük Müdürlüğünde 12 olan yolcu giriş peronu 24 işlem noktasına çıkartıldı. İşlemlerde herhangi bir aksama olmaması adına Gümrük ve Emniyet personeline kumanya verilerek hizmetin 24 saat süresince aksamaması sağlandı" diye konuştu.

Yurtdışından Türkiye'ye gelecek vatandaşlar için tüm kapılarımızdaki anlık yoğunluk durumunu takip edebilecekleri kamera görüntülerinin 15 Haziran-15 Eylül tarihleri arasında Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü web sitesi üzerinden yayımlanacağı kaydedildi.

Ayrıca, PTT ve Ziraat Bankası mobil hizmet araçları Kapıkule Gümrük Kapısında konumlandırılmış olup Hazine ve Maliye Bakanlığınca ilave Saymanlık vezneleri açıldığı belirtilen açıklamada, "Ticaret Bakanlığımızca, gümrük işlemleri ile ilgili kolaylaştırıcı önlemler alınmış olup, Jandarma ve Emniyet birimlerince de gümrük sahalarında gerekli güvenlik tedbirleri artırılmıştır. Ayrıca vatandaşlarımız için gümrük sahalarında dinlenebilecekleri ve ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri tüm sosyal alanlar oluşturulmuş olup, saha içerisinde gerekli trafik düzenlemeleri ile ilgili (Yol çizgileri, yön levhaları, dubalar) düzenlemeler yapılarak, hızlı ve güvenlikli bir geçiş için gerekli tüm önlemler alınmıştır" ifadelerine yer verildi.