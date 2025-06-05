Türkiye'nin doğu kesimlerinde yer yer bulutlanma gözlemlenirken, Van'ın doğu bölgelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere ilişkin hava raporunu yayımladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye'nin doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Van'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artması bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.