İçişleri Bakanlığı, Kurban Bayramı tatili süresince trafik güvenliğini artırmak için belirli güzergâhlarda kamyon, çekici ve tankerlere seyir kısıtlaması getirdi. Kısıtlamalar 6 Haziran Cuma saat 11.00'e kadar devam edecek. İşte trafikte kısıtlama uygulanacak güzergahlar...ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, Kurban Bayramı tatili nedeniyle artan trafik yoğunluğunu azaltmak ve vatandaşların güvenli seyahat etmesini sağlamak amacıyla 4 Haziran 2025 Çarşamba saat 16.00’dan 06 Haziran 2025 Cuma saat 11.00’e kadar bazı güzergâhlarda kamyon, çekici ve tanker tipi araçların seyirlerine kısıtlama getirildiğini duyurdu.

Bakanlık bu tedbirlerle trafik sıkışıklığını azaltmayı, kural ihlallerini önlemeyi ve kamu düzenini sağlamayı hedefledi.

KISITLAMA UYGULANACAK GÜZERGÂHLAR Kısıtlamalar, özellikle büyük şehirlerden diğer illere ve turizm bölgelerine giden ana arterlerde uygulanacak:

Ankara İstikameti: Anadolu (O4) ve Kuzey Marmara (O7) otoyolları, D-100 ve D-750 karayolları (İstanbul’dan Ankara’ya kadar).

İzmir İstikameti: O5 (Gebze-İzmir) otoyolu, D-200, D-260 ve D-300 karayolları (Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Manisa, Afyonkarahisar, Uşak).

Antalya İstikameti: D-650, D-200, D-260 ve D-300 karayolları (Sakarya, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Burdur, Isparta).

İSTİSNAİ DURUMLAR

Bozulabilir gıdalar (yaş sebze/meyve, canlı hayvan, et, süt ürünleri), dondurulmuş gıdalar, canlı/kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, ambalajlı su ürünleri, posta/süreli yayın, hayvan yemi ve akaryakıt taşıyan araçlar, ana arterler dışında öncelikli olarak alternatif güzergâhlarda seyredebilecek. Zorunlu hallerde ise ana arterlerde en az süreyle bulunmalarına izin verilecek.