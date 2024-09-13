TSE Global, küresel tahıl ve yem ticaretinin önde gelen organizasyonlarından biri olan GAFTA'ya (The Grain and Feed Trade Association) üye olarak kabul edildi.

İSTANBUL (İGFA) - FOSFA üyeliğinin ardından GAFTA üyeliğini gerçekleştiren TSE Global tarım ve yağlı tohumlar sektörlerinde uluslararası ticaret standartlarına uyum için Sevkiyat Öncesi Gözetim, Muayene, Numune Alma, ağırlık ve miktar kontrolü gibi faaliyetlerde öne çıkarak sektör liderliğini güçlendiriyor.

Bu üyelikler sayesinde TSE Global, müşterilerine ve iş ortaklarına en yüksek kalitede hizmet sunma taahhüdünü pekiştirirken sektördeki güvenilirliğini artırmaktadır. Her iki kuruluş da, küresel ticaretin daha güvenilir, şeffaf ve adil bir şekilde yapılmasını sağlamak için önemli kurallar ve uygunluk değerlendirme kriterleri belirlemektedir. TSE Global, bu kriterlere uyum sağlayarak, uluslararası arenada daha güçlü bir konuma ulaşma hedefine kararlılıkla yürümektedir.

GAFTA ve FOSFA üyelikleri, TSE Global'in müşterilerine önemli avantajlar sağlıyor. Bu üyelikler sayesinde müşteriler, uluslararası ticarette daha güvenilir ve şeffaf bir süreçle karşılaşacak, ürünlerinin dünya standartlarında kalite ve güvenilirlik kriterlerine uygun olarak ticaretini gerçekleştirebilecek, risklerini de azaltmış olacaklardır.

Stratejik Büyüme Adımları ve Sürdürülebilirlik Hedefleri

TSE Global’in GAFTA ve FOSFA üyelikleri, şirketin stratejik büyüme planlarının önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Bu üyelikler, TSE Global’in uluslararası ticaret alanındaki erişimini genişletmekte ve ticari operasyonlarını daha da güçlendirmektedir. Aynı zamanda, bu üyelikler, TSE Global’in inovasyon ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasına katkı sağlamakta, tarım ve yağlı tohumlar ticaretinde ihracatçılarımızın uluslararası rekabet kabiliyetini arttırmalarına ve dış ticarette karşılaşılan engellerinin ortadan kalkmasına da destek olmaktadır.

TSE Global, müşterilerine ve iş ortaklarına her zaman en kaliteli hizmeti sunmak, ülkemizin milli ve ekonomik hedeflerinin temelini oluşturan ihracat payının arttırılmasına hizmet etmek için üstlendiği misyon çerçevesinde çalışmaya hız kesmeden devam edecektir.