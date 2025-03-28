Edirne Keşan'da gazeteci Yılmaz Özkaya, paramotorla Saros Körfezi semalarında uçarak yaklaşan vatandaşların Ramazanı'nı tebrik etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - 28 Şubat'ta Ramazan ayının başlangıcını Saros Körfezi üzerinde paramotorla yaptığı uçuşla kutlayan eski gazeteci ve radyocu Yılmaz Özkaya, manevi mesajlarına devam ediyor. Özkaya, bu kez de Kadir Gecesi vesilesiyle Saros semalarında süzüldü.

Kadir Gecesi’nde de paramotorla Saros Körfezi semalarında uçarak vatandaşların kandilini kutlayan Özkaya, uçuş sırasında çektiği görüntülerle Razaman ayının sonuna doğru yaklaşırken Kadir Gecesi'nin hayırlı olmasını tüm insanlığında nasibini almasını diledi.

Maneviyatı yüksek bu özel gecede Saros Körfezi’ni seçerek anlamlı bir görüntüyle mesajını ileten Özkaya, hem gökyüzü hem de gönüller arasında köprü kurdu.

Vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılanan bu jest, sosyal medyada da beğeni topladı.