Nilüfer Kent Tiyatrosu (NKT), 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde “Prima Facie” oyununun prömiyerini yaptı. Sanat tutkunlarının yoğun ilgi gösterdiği oyun ayakta alkışlandı.BURSA (İGFA) - NKT, 2024 - 2025 sezonunun yeni oyunu “Prima Facie”nin prömiyerini Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Nazım Hikmet Kültürevi’nde yaptı.

Oyunu usta oyuncular Salih Kalyon ve Orhan Aydın, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Okan Şahin, Serpil Altun, Bukle Erman, Şirin Arıbaş, Emre Karagöz ve çok sayıda sanatsever izledi.

Hukuk ve vicdanın kesiştiği güçlü anlatıda, izleyici derin bir yüzleşmeye davet ediliyor. Sarsıcı, düşündürücü ve nefes kesici bir performansla sahnede hayat bulan Prima Facie, adalet sistemine, toplumsal normlara ve kadının hukuk karşısındaki konumuna dair ezber bozan bir bakış sunuyor. Suzie Miller’ın yazdığı, Nazlı Gözde Yolcu’nun çevirdiği oyunu Barış Ayas yönetti. Tek kişilik oyunda Rabia Zehra Şafak ise performansı ile izleyiciden tam not aldı. Sahnede devleşen oyuncu, oyunun sonunda ayakta alkışlandı.

Oyunun sonunda konuşan Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin, Nilüfer’in bir sanat kenti olduğunu vurguladı.

Oyunda emeği geçenleri tebrik eden Şahin, birlikte daha güzel işler yapacaklarına inandığını söyledi. Oyuncu Rabia Zehra Şafak ise gösterilen yoğun ilgiden dolayı izleyicilere teşekkür etti.