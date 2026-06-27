Türkiye Kültür Yolu Festivali, yedinci ayağı olan Samsun'da festival coşkusuna hız kesmeden devam ediyor. Dinleyicilerden tam not alan 'Hanım Olan Hizmetçi' opera gösterisi kulakların pasını silerek festivale imzasını atarken, program kapsamında gerçekleştirilen dinleti 'Samsunlu Bestekar Turhan Taşan Özel Konseri' de müzikseverlerle buluştu. Geleneksel sanat atölyeleri, çocuk etkinlikleri ve özel sinema seyri sunan 'Sinema Yollarda' ise katılımcılara unutulmaz bir deneyim yaşattı.

SAMSUN (İGFA) - Samsun Kültür Yolu Festivali kapsamında 'Hanım Olan Hizmetçi' isimli opera gösterisi, Samsun Opera Sahnesi Zehra Yıldız Salonu'nda sanatseverlerle buluştu. Giovanni Battista Pergolesi'nin 18. yüzyıldan günümüze ulaşan, orijinal adı La Serva Padrona olan eseri, Şahan Gürkan'ın rejisiyle yeniden yorumlanarak sahnelendi.

Tek perdelik opera, emekli Albay Uberto ile evin yönetimini elinde tutan zeki hizmetçi Serpina arasında gelişen eğlenceli olayları konu aldı. Disiplin ve düzen üzerine kurulu bir yaşam süren Uberto'nun dünyasını değiştiren Serpina'nın hikayesi, mizahi dili ve güçlü sahne performanslarıyla izleyicilerden ilgi gördü. Canlı orkestra eşliğinde sahnelenen eser, hiyerarşi, sevgi ve insan ilişkilerine dair evrensel temaları sahneye taşırken, festivalin dikkat çeken gösterileri arasında yer aldı.

SAMSUNLU BESTEKARIN EZGİLERİ YENİDEN HAYAT BULDU

'Samsunlu Bestekar Turhan Taşan Özel Konseri' programı, Türk Sanat Müziği dinleyicilerini bir araya getirdi. Samsun Büyükşehir Belediyesi Atakum Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen konser, sanatçının repertuvara kazandırdığı seçkin eserlerden oluştu. Dinleyiciler Türk musikisinin sevilen örneklerini ve Turhan Taşan'ın müzik mirasını hatırlarken, konserle birlikte duygu dolu bir ambiyans yaşandı.

İlkadım Belediyesi Türk İslam Sanatları Merkezi'nde gerçekleştirilen 'İslam Sanatları Estetiği' söyleşisinde ise sanatın kökleri, felsefesi ve medeniyetimizin estetik anlayışı ele alındı. Mustafa Uğur'un konuşmacı olarak yer aldığı programda, İslam sanatlarının tarihsel gelişimi ve estetik yaklaşımı üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

GELENEKSEL SANAT ATÖLYELERİ KÜLTÜREL MİRASI GÜNÜMÜZE TAŞIDI

Samsun Müzesi'nde gerçekleştirilen Cam Atölyesi'nde, Selçuklu döneminden Osmanlı'ya uzanan köklü cam işçiliği geleneği tanıtılırken, üfleme, kalıplama ve çeşm-i bülbül gibi teknikler hakkında bilgiler katılımcılarla paylaşıldı. Türk cam sanatının estetik ve zanaatkarlık yönlerini yakından tanıma fırsatı bulan ziyaretçiler, aynı alanda gerçekleştirilen bir diğer atölye olan Kağıt (bitkisel) Örücülüğü Atölyesi'nde ise doğal lifler ve bitkisel malzemelerden üretilen geleneksel örücülük sanatının geçmişten günümüze uzanan serüvenini tanıma fırsatı buldu.

İlkadım Belediyesi Türk İslam Sanatları Merkezi'nde düzenlenen Minyatür Atölyesi'nde de geleneksel minyatür sanatının tasvir dili, kompozisyon anlayışı ve ince işçilik gerektiren detaylara yer verildi.

ÇOCUKLAR ETKİNLİKLERLE EĞLENİRKEN ÖĞRENDİ

Samsun Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen çocuk atölyeleri, minik ziyaretçileri hem eğlenceli hem de öğretici etkinliklerle buluşturdu. Samsun Gazi İl Halk Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen 'Hikayenin Rengi - Bibliyoterapi Atölyesi'nde, 'Kendini Dağ Zanneden Bir Taş' hikayesi üzerinden okuma ve değerlendirme çalışmaları yapıldı. Atölyede çocukların kendilerini tanımaları, özgüvenlerini geliştirmeleri ve duygularını ifade etme becerilerini güçlendirmelerine yönelik etkinlikler gerçekleştirildi.

Samsun Müzesi'nde düzenlenen Kağıt (Bitkisel) Örücülüğü Atölyesi'nde ise çocuklar geleneksel el sanatlarını yakından tanıma fırsatı buldu. Doğal malzemelerden ilham alan örücülük teknikleri hakkında bilgi edinen minikler, el becerilerini geliştirirken üretim süreçlerini deneyimledi. Çömlek Yapımı Atölyesi'nde ise kendi eserlerini şekillendiren minikler, hem yaratıcılıklarını ortaya koydu hem de geleneksel üretim yöntemleriyle tanıştı.

Samsun Kültür Yolu Festivali kapsamında Doğu Park'ta ziyaretçilerini ağırlayan Çocuk Köyü, gün boyunca birbirinden farklı etkinliklere ev sahipliği yaptı. Oyun parkurları, dijital deneyim alanları, atölyeler, yarışmalar ve eğlence aktiviteleriyle çocukların buluşma noktası haline gelen alan, festivalin en canlı ve renkli durakları arasında yer aldı.

'SİNEMA YOLLARDA' SİNEMASEVERLERLE BULUŞTU

Türk Telekom'un ana destekçisi olduğu 'Sinema Yollarda' projesi Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile birlikte hayata geçirildi. Samsun'da başlayan ve açık hava film gösterimiyle hayli dikkat çeken proje, sinemaseverlere keyifli bir seyir deneyimi yaşattı. 'Sinema Yollarda' tırı, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında 28 Haziran tarihine dek il ve ilçeleri dolaşmayı sürdürecek.