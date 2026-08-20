Kayseri Şekerspor'un milli güreşçisi Salih Yusuf Yazıcı, Slovakya'nın başkenti Bratislava'da düzenlenen 20 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda dünya ikincisi olarak gümüş madalya kazandı. Genç sporcu, ay-yıldızlı forma altında elde ettiği bu önemli dereceyle hem Türkiye'nin hem de Kayseri Şekerspor'un gururu oldu.

KAYSERİ (İGFA) - Türk güreşinin geleceğine yönelik çalışmalarını ve genç sporculara verdiği desteği sürdüren Kayseri Şekerspor, uluslararası arenada elde edilen başarılarla Türk sporuna değer katmaya devam ediyor. Kulübün milli sporcusu Salih Yusuf Yazıcı da bu güçlü altyapının yetiştirdiği başarılı isimler arasında yer alarak, dünya sahnesinde önemli bir başarıya imza attı.

Grekoromen stil 72 kiloda mindere çıkan Salih Yusuf Yazıcı, şampiyonadaki başarılı mücadelesiyle finale yükseldi. Yarı finalde Meksikalı Jorge Angel Gomez Garcia'yı 7-2 mağlup eden genç milli güreşçi, dünya şampiyonluğu için mücadele etme hakkı kazandı.

Final müsabakasında Rusya'dan Mingian Goriaev ile karşılaşan Salih Yusuf Yazıcı, mücadeleyi ikinci sırada tamamlayarak dünya ikinciliği ve gümüş madalya elde etti.

Kayseri Şekerspor'un Türk güreşinin geleceğine yaptığı yatırımların ve genç sporcuların gelişimine sunduğu desteğin önemli bir göstergesi olan bu başarı, kulübün ulusal ve uluslararası arenada adından söz ettiren sporcular yetiştirme hedefini bir kez daha ortaya koydu.

Ay-yıldızlı forma altında dünya ikinciliğine ulaşan Salih Yusuf Yazıcı, elde ettiği gümüş madalyayla Kayseri Şekerspor'un gurur tablosuna bir başarı daha ekledi.