Sakarya İl Millî Eğitim Müdürlüğü bünyesinde Yenikent Halk Eğitim Merkezi tarafından 1-7 Haziran Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında hazırlanan 'Motif Motif Anadolu' sergisinin açılışı yoğun katılımla gerçekleştirildi.

SAKARYA (İGFA) - Anadolu'nun zengin kültürel mirasını, geleneksel el sanatlarını ve yöresel motiflerini yansıtan eserlerin yer aldığı serginin açılışına; Sakarya Valisi Rahmi Doğan ve eşi Gülden Gülüzar Doğan Hanımefendi, Adapazarı Kaymakamı Dr. Oktay Kaya ve eşi Emine Kaya Hanımefendi, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Dr.İlhan Yılmaz, İl Millî Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş ile çok sayıda davetli katıldı.

Hayat Boyu Öğrenme kapsamında gerçekleştirilen sergide, kursiyerler tarafından hazırlanan el emeği ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Anadolu'nun farklı bölgelerine ait motiflerin işlendiği eserler, kültürel değerlerin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması açısından büyük ilgi gördü.

Protokol üyeleri sergiyi gezerek kursiyerlerden çalışmalar hakkında bilgi aldı, emek veren usta öğretici ve kursiyerleri tebrik etti. Yenikent Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen 'Motif Motif Anadolu' sergisi, geleneksel sanatların yaşatılmasına katkı sunarken, hayat boyu öğrenme faaliyetlerinin toplumla buluşmasına da önemli bir örnek oluşturdu.