Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin SASKİ marifetiyle Erenler’e kazandırdığı 12 kilometrelik yeni içme suyu hattı tamamlandı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Erenler ilçesinin dört mahallesine kesintisiz şekilde hizmet sunacak 12 kilometrelik yeni içme suyu hattının tamamlandığını açıkladı.

Kayalarreşitbey, Kayalarmemduhiye, Yazılı ve Ekinli mahallelerine kazandırılan yeni hat, vatandaşlara hizmet sunmaya başladı.

“YATIRIMLARIMIZI İLÇELERİN İHTİYACINA GÖRE ŞEKİLLENDİRİYORUZ”

Şehrin altyapısını güçlendiren çalışmaları hayata geçirdiklerini belirten Başkan Alemdar, “Sakarya’da yaşayan her bir vatandaşımızın temel ihtiyaçlarını gözetiyor ve çalışmalarımızı bu doğrultuda şekillendiriyoruz. Biz bu şehrin hem bugünü hem yarınlarını inşa ediyoruz. Bugün de Erenler ilçemizin 4 mahallesinde altyapı ihtiyaçlarını gözeterek çalışmalarını başlattığımız 12 kilometrelik yeni içme suyu hattını tamamladık” ifadelerini kullandı.

“SAKARYA’NIN HER BİR DAMLA SUYU HAYATİ ÖNEME SAHİP”

Başkan Alemdar, “Sakarya’nın her bir damla suyu bizim için hayati önem taşıyor. Bu düşünce ile Kayalarreşitbey, Kayalarmemduhiye, Yazılı ve Ekinli mahallelerinde içme suyunu vatandaşlarımıza kayıpsız şekilde ulaştırmaya başladık. Sürdürülebilirlik ilkesi ile tamamladığımız yeni hat basınç sorunları ile yaşanan su sorunlarına da geçit vermeyecek. Güçlü altyapının ardından üstyapı çalışmalarına ise ara vermeden başladık. Dört mahallenin gelecek su ihtiyacının da teminatı olacak güçlü altyapı hattı ilçemize hayırlı olsun” dedi.